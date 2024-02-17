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Экономист объяснил, почему одна из слабых валют не рухнула к доллару
Экономист объяснил, почему одна из слабых валют не рухнула к доллару - РИА Новости, 17.02.2024
Экономист объяснил, почему одна из слабых валют не рухнула к доллару
Армянский драм на пару со швейцарским франком смог в последние десять лет удержаться к доллару за счет мощных денежных потоков, объяснил агентству "Прайм"... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T02:15
2024-02-17T02:15
2024-02-17T02:15
экономика
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николай кузнецов
государственный университет управления
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Армянский драм на пару со швейцарским франком смог в последние десять лет удержаться к доллару за счет мощных денежных потоков, объяснил агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.Он напомнил, что драм был долго девальвирован к доллару. Все изменилось в 2022 году, когда из России в республику начали перемещаться люди и деньги. По данным Минэкономики Армении, в страну приехало 108-110 тысяч россиян. При их участии открылось более семи тысяч бизнесов. Все это добавило экономике около полумиллиарда долларов США ежеквартально. Как следствие, армянский драм по итогам 2022-го вырос к доллару более чем на 22 процента.Сегодня драм сохраняет поддержку за счет внешних денежных потоков, и ее не ослабил даже армяно-азербайджанский конфликт. В августе 2023 года рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг Армении с уровня "B+" до "BB-". Агентство ожидает сохранения "относительного высокого роста ВВП" страны еще несколько лет.
https://ria.ru/20231225/valyuta-1918032327.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, армения, россия, сша, николай кузнецов, государственный университет управления
Экономика, Армения, Россия, США, Николай Кузнецов, Государственный университет управления
Экономист объяснил, почему одна из слабых валют не рухнула к доллару
Экономист Кузнецов: армянский драм удержался по отношению к доллару