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Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 17.02.2024
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
Мобильный расчет гаубицы Д-30 российских десантников уничтожил группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в министерстве обороны... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T05:12
2024-02-17T05:12
2024-02-17T05:12
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ЛУГАНСК, 17 фев – РИА Новости. Мобильный расчет гаубицы Д-30 российских десантников уничтожил группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в министерстве обороны России. "Мобильный расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского соединения ВДВ ("кочующее орудие") из состава группировки войск "Днепр", действующий на херсонском направлении, уничтожил группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что с получением боевой задачи расчет гаубицы на автомобиле "Урал" выдвинулся в указанный район. "По прибытии в заданную точку десантники быстро развернули орудие, получили координаты цели у расчета БПЛА артиллерийской разведки, произвели прицеливание и беглым огнем, с минимальной корректировкой, отработали по противнику, уничтожив группу пехоты противника в укрытии на правом берегу Днепра, подконтрольном украинским формированиям", - добавили в МО РФ. Сообщается, что для прикрытия российских артиллеристов-десантников во время выполнения боевой задачи от средств воздушного нападения и разведки ВСУ работал расчет ПВО с противодроновым ружьем и ПЗРК.
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Днепр (река)
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
ЛУГАНСК, 17 фев – РИА Новости. Мобильный расчет гаубицы Д-30 российских десантников уничтожил группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в министерстве обороны России.
«
"Мобильный расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского соединения ВДВ
("кочующее орудие") из состава группировки войск "Днепр", действующий на херсонском направлении, уничтожил группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что с получением боевой задачи расчет гаубицы на автомобиле "Урал" выдвинулся в указанный район.
"По прибытии в заданную точку десантники быстро развернули орудие, получили координаты цели у расчета БПЛА артиллерийской разведки, произвели прицеливание и беглым огнем, с минимальной корректировкой, отработали по противнику, уничтожив группу пехоты противника в укрытии на правом берегу Днепра, подконтрольном украинским формированиям", - добавили в МО РФ.
Сообщается, что для прикрытия российских артиллеристов-десантников во время выполнения боевой задачи от средств воздушного нападения и разведки ВСУ работал расчет ПВО с противодроновым ружьем и ПЗРК.
ВДВ уничтожили "Ланцетами" три полевых орудия ВСУ на правом берегу Днепра