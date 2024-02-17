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Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 17.02.2024

Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

Мобильный расчет гаубицы Д-30 российских десантников уничтожил группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в министерстве обороны... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T05:12

2024-02-17T05:12

2024-02-17T05:12

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

днепр (река)

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ЛУГАНСК, 17 фев – РИА Новости. Мобильный расчет гаубицы Д-30 российских десантников уничтожил группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в министерстве обороны России. "Мобильный расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского соединения ВДВ ("кочующее орудие") из состава группировки войск "Днепр", действующий на херсонском направлении, уничтожил группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что с получением боевой задачи расчет гаубицы на автомобиле "Урал" выдвинулся в указанный район. "По прибытии в заданную точку десантники быстро развернули орудие, получили координаты цели у расчета БПЛА артиллерийской разведки, произвели прицеливание и беглым огнем, с минимальной корректировкой, отработали по противнику, уничтожив группу пехоты противника в укрытии на правом берегу Днепра, подконтрольном украинским формированиям", - добавили в МО РФ. Сообщается, что для прикрытия российских артиллеристов-десантников во время выполнения боевой задачи от средств воздушного нападения и разведки ВСУ работал расчет ПВО с противодроновым ружьем и ПЗРК.

https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926764824.html

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, днепр (река)