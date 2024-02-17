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На пропалестинской демонстрации в Лондоне задержали десять человек - РИА Новости, 17.02.2024
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19:49 17.02.2024 (обновлено: 21:00 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/demonstratsiya-1927990466.html
На пропалестинской демонстрации в Лондоне задержали десять человек
На пропалестинской демонстрации в Лондоне задержали десять человек - РИА Новости, 17.02.2024
На пропалестинской демонстрации в Лондоне задержали десять человек
По меньшей мере десять человек были задержаны в ходе пропалестинской демонстрации в Лондоне, заявила британская полиция. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T19:49
2024-02-17T21:00
в мире
израиль
лондон
палестина
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. По меньшей мере десять человек были задержаны в ходе пропалестинской демонстрации в Лондоне, заявила британская полиция.Ранее телеканал ITV сообщил, что крупная демонстрация в поддержку Палестины пройдёт в субботу в центре Лондона недалеко от посольства Израиля, ожидается участие до 250 тысяч человек."Полицейские произвели еще девять задержаний во время инцидента на углу Гайд-парка", - говорится в сообщении лондонской полиции в соцсети X.Отмечается, что в толпе правоохранители заметили человека с "антисемитским плакатом". Направляясь к нему, полицейские подверглись нападению. Таким образом, помимо человека с плакатом были задержаны еще шесть лиц. Еще двоих задержали за то, что они отказались по требованию правоохранителей снять лицевые повязки. Позднее был задержан другой человек с "антисемитским плакатом".По данным полиции, другое задержание пришлось произвести до начала демонстрации. Задержанного заподозрили "в поддержке запрещенной организации" из-за содержания имеющегося у него плаката.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 28,8 тысячи, пострадали более 68,6 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240211/aktsiya-1926646749.html
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в мире, израиль, лондон, палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Лондон, Палестина, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На пропалестинской демонстрации в Лондоне задержали десять человек

Полиция задержала 10 человек на пропалестинской демонстрации в Лондоне

© AP Photo / Khalil HamraУчастники акции протеста в поддержку Палестины
Участники акции протеста в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
Участники акции протеста в поддержку Палестины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. По меньшей мере десять человек были задержаны в ходе пропалестинской демонстрации в Лондоне, заявила британская полиция.
Ранее телеканал ITV сообщил, что крупная демонстрация в поддержку Палестины пройдёт в субботу в центре Лондона недалеко от посольства Израиля, ожидается участие до 250 тысяч человек.
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"Полицейские произвели еще девять задержаний во время инцидента на углу Гайд-парка", - говорится в сообщении лондонской полиции в соцсети X.
Отмечается, что в толпе правоохранители заметили человека с "антисемитским плакатом". Направляясь к нему, полицейские подверглись нападению. Таким образом, помимо человека с плакатом были задержаны еще шесть лиц. Еще двоих задержали за то, что они отказались по требованию правоохранителей снять лицевые повязки. Позднее был задержан другой человек с "антисемитским плакатом".
По данным полиции, другое задержание пришлось произвести до начала демонстрации. Задержанного заподозрили "в поддержке запрещенной организации" из-за содержания имеющегося у него плаката.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 28,8 тысячи, пострадали более 68,6 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильЛондонПалестинаХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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