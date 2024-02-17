https://ria.ru/20240217/demonstratsiya-1927928054.html

В Лондоне пройдет крупная демонстрация в поддержку Палестины

В Лондоне пройдет крупная демонстрация в поддержку Палестины - РИА Новости, 17.02.2024

В Лондоне пройдет крупная демонстрация в поддержку Палестины

Крупная демонстрация в поддержку Палестины пройдёт в субботу в центре Лондоне недалеко от посольства Израиля, ожидается участие до 250 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T11:02

2024-02-17T11:02

2024-02-17T11:02

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израиль

лондон

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Крупная демонстрация в поддержку Палестины пройдёт в субботу в центре Лондоне недалеко от посольства Израиля, ожидается участие до 250 тысяч человек, сообщил телеканал ITV со ссылкой на организаторов марша. "Представитель Palestine Solidarity Campaign ("Кампания солидарности с Палестиной" - ред.) сообщил, что, как ожидается, от 200 до 250 тысяч человек соберутся на демонстрацию в центральном Лондоне", - говорится в сообщении телеканала. Участники пропалестинской акции маршем пройдут по центральному Лондону, конечная точка маршрута располагается недалеко от израильского посольства. Столичная полиция сообщила, что в целях безопасности установит охраняемые ограждения, чтобы не подпускать демонстрантов к территории дипмиссии ближе, чем на 100 метров. В общей сложности около 1,5 тысячи правоохранителей будут обеспечивать порядок и безопасность в ходе марша, многие из них будут привлечены из подразделений в других регионах. Как напоминает телеканал, это будет вторая демонстрация, проводимая недалеко от посольства Израиля в Лондоне, после эскалации ситуации на Ближнем Востоке, предыдущая акция прошла 9 октября. В полиция Лондона заявили, что не наблюдали серьёзных рисков возникновения крупных беспорядков в ходе предыдущих маршей в поддержку Палестины и не ожидают этого в субботу. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 775, пострадали более 68,5 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20240217/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, лондон, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году