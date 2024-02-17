Президент Черногории выразил надежду на вступление в ЕС в 2028 году
Президент Черногории Милатович выразил надежду на вступление в ЕС в 2028 году
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкВид на город Котор и Которский залив в Черногории
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Власти Черногории полны оптимизма и надеются стать 28 членом Евросоюза в 2028 году, заявил президент Черногории Яков Милатович на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Президент Черногории в субботу принял участие в дискуссии "В фокусе Балканы" в рамках Мюнхенской конференции с премьером Албании Эди Рамой и президентом Северной Македонии Стево Пендаровски.
Милатович напомнил, что был избран президентом в 2023 году, а премьером в том же году был избран его однопартиец Милойко Спайич из движения "Европа сейчас!".
"Есть ощущение оптимизма, наша повестка амбициозная, проевропейская. Наша цель – ввести страну в ЕС к 2028 году и стать 28 членом союза в 2028 году. Возвращаясь к вопросу региона, думаю, что прием Черногории, как самой малой страны-кандидата из всех... члена НАТО с 2017 года... внушает полный оптимизм", - заявил Милатович в ходе дискуссии, трансляция велась на сайте конференции.
Сидящий рядом албанский премьер Рама иронично улыбался в ходе его заявления, а затем ободряюще похлопал черногорского президента по руке. Затем он указал, что албанские граждане четко заявили, что хотят не "Европу сейчас!", а чтобы "Албания стала как Европа".
В декабре прошлого года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.