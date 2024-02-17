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Президент Черногории выразил надежду на вступление в ЕС в 2028 году - РИА Новости, 17.02.2024
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23:13 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/chernogoriya-1928007279.html
Президент Черногории выразил надежду на вступление в ЕС в 2028 году
Президент Черногории выразил надежду на вступление в ЕС в 2028 году - РИА Новости, 17.02.2024
Президент Черногории выразил надежду на вступление в ЕС в 2028 году
Власти Черногории полны оптимизма и надеются стать 28 членом Евросоюза в 2028 году, заявил президент Черногории Яков Милатович на полях Мюнхенской конференции... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T23:13
2024-02-17T23:13
в мире
черногория
евросоюз
нато
яков милатович
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БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Власти Черногории полны оптимизма и надеются стать 28 членом Евросоюза в 2028 году, заявил президент Черногории Яков Милатович на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Президент Черногории в субботу принял участие в дискуссии "В фокусе Балканы" в рамках Мюнхенской конференции с премьером Албании Эди Рамой и президентом Северной Македонии Стево Пендаровски. Милатович напомнил, что был избран президентом в 2023 году, а премьером в том же году был избран его однопартиец Милойко Спайич из движения "Европа сейчас!". "Есть ощущение оптимизма, наша повестка амбициозная, проевропейская. Наша цель – ввести страну в ЕС к 2028 году и стать 28 членом союза в 2028 году. Возвращаясь к вопросу региона, думаю, что прием Черногории, как самой малой страны-кандидата из всех... члена НАТО с 2017 года... внушает полный оптимизм", - заявил Милатович в ходе дискуссии, трансляция велась на сайте конференции. Сидящий рядом албанский премьер Рама иронично улыбался в ходе его заявления, а затем ободряюще похлопал черногорского президента по руке. Затем он указал, что албанские граждане четко заявили, что хотят не "Европу сейчас!", а чтобы "Албания стала как Европа". В декабре прошлого года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
https://ria.ru/20240213/evropa-1926968507.html
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в мире, черногория, евросоюз, нато, яков милатович
В мире, Черногория, Евросоюз, НАТО, Яков Милатович
Президент Черногории выразил надежду на вступление в ЕС в 2028 году

Президент Черногории Милатович выразил надежду на вступление в ЕС в 2028 году

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкВид на город Котор и Которский залив в Черногории
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Вид на город Котор и Которский залив в Черногории. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Власти Черногории полны оптимизма и надеются стать 28 членом Евросоюза в 2028 году, заявил президент Черногории Яков Милатович на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Президент Черногории в субботу принял участие в дискуссии "В фокусе Балканы" в рамках Мюнхенской конференции с премьером Албании Эди Рамой и президентом Северной Македонии Стево Пендаровски.
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Европа хочет, но молчит
Вчера, 08:00
Милатович напомнил, что был избран президентом в 2023 году, а премьером в том же году был избран его однопартиец Милойко Спайич из движения "Европа сейчас!".
"Есть ощущение оптимизма, наша повестка амбициозная, проевропейская. Наша цель – ввести страну в ЕС к 2028 году и стать 28 членом союза в 2028 году. Возвращаясь к вопросу региона, думаю, что прием Черногории, как самой малой страны-кандидата из всех... члена НАТО с 2017 года... внушает полный оптимизм", - заявил Милатович в ходе дискуссии, трансляция велась на сайте конференции.
Сидящий рядом албанский премьер Рама иронично улыбался в ходе его заявления, а затем ободряюще похлопал черногорского президента по руке. Затем он указал, что албанские граждане четко заявили, что хотят не "Европу сейчас!", а чтобы "Албания стала как Европа".
В декабре прошлого года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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В миреЧерногорияЕвросоюзНАТОЯков Милатович
 
 
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