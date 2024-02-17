https://ria.ru/20240217/bpla-1927910793.html
В Калужской области сбили еще три беспилотника
В Калужской области сбили еще три беспилотника - РИА Новости, 17.02.2024
В Калужской области сбили еще три беспилотника
Два БПЛА уничтожены на территории Козельского района, еще один уничтожен на территории Людиновского района Калужской области, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T07:06
2024-02-17T07:06
2024-02-17T07:15
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927002985_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_956b9fa6bef1354b7a091b25dec32cd0.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Два БПЛА уничтожены на территории Козельского района, еще один уничтожен на территории Людиновского района Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.Ранее глава региона сообщал, что система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника в Людиновском районе Калужской области, пострадавших и разрушений нет."Помимо уничтоженных сегодня ночью четырех БПЛА, утром на территории Людиновского района был уничтожен еще один БПЛА. Два БПЛА были уничтожены на территории Козельского района. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927910181.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927002985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_10dc28c174921ce64b0fb266b9e2efa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область
В Калужской области сбили еще три беспилотника
Шапша: в Калужской области сбили еще три беспилотника
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Два БПЛА уничтожены на территории Козельского района, еще один уничтожен на территории Людиновского района Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Ранее глава региона сообщал, что система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника в Людиновском районе Калужской области, пострадавших и разрушений нет.
«
"Помимо уничтоженных сегодня ночью четырех БПЛА, утром на территории Людиновского района был уничтожен еще один БПЛА. Два БПЛА были уничтожены на территории Козельского района. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу