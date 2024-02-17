https://ria.ru/20240217/bolgariya-1928003445.html

Болгарская полиция пресекла попытку проведения неонацистского марша в Софии

Болгарская полиция пресекла попытку проведения неонацистского марша в Софии - РИА Новости, 17.02.2024

Болгарская полиция пресекла попытку проведения неонацистского марша в Софии

Полиция Болгарии по распоряжению местных властей в пятницу пресекла попытку проведения неонацистского шествия в столице страны Софии, сообщает издание Sofia... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T22:29

2024-02-17T22:29

2024-02-17T22:34

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Полиция Болгарии по распоряжению местных властей в пятницу пресекла попытку проведения неонацистского шествия в столице страны Софии, сообщает издание Sofia Globe. По данным издания, группа людей начала собираться в 17.00 (16.00 мск) в центре столицы для проведения факельного шествия, несмотря на то, что муниципалитет не дал согласия на проведение вечернего шествия на улицах города. "Полиция болгарской столицы Софии, действуя по распоряжению мэра Васила Терзиева, заблокировала проведение вечернего "Лукова марша", ежегодного шествия в честь Христо Лукова, который в 1930-1940-х годах был лидером неонацистского Союза болгарских национальных легионов", - говорится в сообщении издания. Праворадикальное мероприятие называется по имени генерала Христо Лукова, возглавлявшего фашистский Союз болгарских национальных легионов. Радикалы, несмотря на протесты общественности Софии, стараются его проводить ежегодно, сопровождая факельными шествиями.

https://ria.ru/20240209/rossiya-1926312748.html

https://ria.ru/20231213/sofiya-1915470768.html

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