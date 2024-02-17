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Болгарская полиция пресекла попытку проведения неонацистского марша в Софии - РИА Новости, 17.02.2024
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22:29 17.02.2024 (обновлено: 22:34 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/bolgariya-1928003445.html
Болгарская полиция пресекла попытку проведения неонацистского марша в Софии
Болгарская полиция пресекла попытку проведения неонацистского марша в Софии - РИА Новости, 17.02.2024
Болгарская полиция пресекла попытку проведения неонацистского марша в Софии
Полиция Болгарии по распоряжению местных властей в пятницу пресекла попытку проведения неонацистского шествия в столице страны Софии, сообщает издание Sofia... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T22:29
2024-02-17T22:34
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Полиция Болгарии по распоряжению местных властей в пятницу пресекла попытку проведения неонацистского шествия в столице страны Софии, сообщает издание Sofia Globe. По данным издания, группа людей начала собираться в 17.00 (16.00 мск) в центре столицы для проведения факельного шествия, несмотря на то, что муниципалитет не дал согласия на проведение вечернего шествия на улицах города. "Полиция болгарской столицы Софии, действуя по распоряжению мэра Васила Терзиева, заблокировала проведение вечернего "Лукова марша", ежегодного шествия в честь Христо Лукова, который в 1930-1940-х годах был лидером неонацистского Союза болгарских национальных легионов", - говорится в сообщении издания. Праворадикальное мероприятие называется по имени генерала Христо Лукова, возглавлявшего фашистский Союз болгарских национальных легионов. Радикалы, несмотря на протесты общественности Софии, стараются его проводить ежегодно, сопровождая факельными шествиями.
https://ria.ru/20240209/rossiya-1926312748.html
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в мире, софия (город), болгария
В мире, София (город), Болгария
Болгарская полиция пресекла попытку проведения неонацистского марша в Софии

Sofia Globe: полиция в Софии пресекла попытку проведения неонацистского марша

© Fotolia / AstrugВид на город София
Вид на город София - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Fotolia / Astrug
Вид на город София. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Полиция Болгарии по распоряжению местных властей в пятницу пресекла попытку проведения неонацистского шествия в столице страны Софии, сообщает издание Sofia Globe.
По данным издания, группа людей начала собираться в 17.00 (16.00 мск) в центре столицы для проведения факельного шествия, несмотря на то, что муниципалитет не дал согласия на проведение вечернего шествия на улицах города.
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"Полиция болгарской столицы Софии, действуя по распоряжению мэра Васила Терзиева, заблокировала проведение вечернего "Лукова марша", ежегодного шествия в честь Христо Лукова, который в 1930-1940-х годах был лидером неонацистского Союза болгарских национальных легионов", - говорится в сообщении издания.
Праворадикальное мероприятие называется по имени генерала Христо Лукова, возглавлявшего фашистский Союз болгарских национальных легионов. Радикалы, несмотря на протесты общественности Софии, стараются его проводить ежегодно, сопровождая факельными шествиями.
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