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На юге Молдавии нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 17.02.2024
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20:18 17.02.2024 (обновлено: 22:04 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/bespilotnik-1927993315.html
На юге Молдавии нашли обломки беспилотника
На юге Молдавии нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 17.02.2024
На юге Молдавии нашли обломки беспилотника
Пограничная полиция Молдавии нашла обломки дрона недалеко от границы с Украиной на юге республики, говорится в распространенном для СМИ сообщении ведомства. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T20:18
2024-02-17T22:04
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КИШИНЕВ, 17 фев — РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии нашла обломки дрона недалеко от границы с Украиной на юге республики, говорится в распространенном для СМИ сообщении ведомства.Кишинев с февраля 2022 года заявлял о четырех случаях падения фрагментов ракет или дронов на территории страны. Также в сентябре прошлого года обломки снаряда ПВО С-300 обнаружили на территории Приднестровья."В субботу вечером вблизи села Новая Етулия Вулканештского района были обнаружены фрагменты беспилотника, похожего на тип "Герань-2", — уточнили в пограничной полиции.Согласно обнародованной информации, обломки нашли в поле примерно в двух километрах от линии молдавско-украинской границы и примерно в пяти километрах от села.Ранее Погранполиция сообщила об обнаружении фрагментов беспилотника в районе Вулканешты на юге республики, у границы с Украиной. По предварительной версии, это может быть "один из дронов, сбитых украинской системой ПВО". Минобороны страны при этом подчеркнуло, что радар, закупленный Молдавией у Франции за 14,5 миллиона евро, не смог обнаружить БПЛА.
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На юге Молдавии нашли обломки беспилотника

На юге Молдавии у границы с Украиной нашли обломки беспилотника

© Фото : Пограничная полиция МолдавииОбломки дрона на юге Молдавии
Обломки дрона на юге Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : Пограничная полиция Молдавии
Обломки дрона на юге Молдавии
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КИШИНЕВ, 17 фев — РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии нашла обломки дрона недалеко от границы с Украиной на юге республики, говорится в распространенном для СМИ сообщении ведомства.
Кишинев с февраля 2022 года заявлял о четырех случаях падения фрагментов ракет или дронов на территории страны. Также в сентябре прошлого года обломки снаряда ПВО С-300 обнаружили на территории Приднестровья.
«
"В субботу вечером вблизи села Новая Етулия Вулканештского района были обнаружены фрагменты беспилотника, похожего на тип "Герань-2", — уточнили в пограничной полиции.
Согласно обнародованной информации, обломки нашли в поле примерно в двух километрах от линии молдавско-украинской границы и примерно в пяти километрах от села.
Ранее Погранполиция сообщила об обнаружении фрагментов беспилотника в районе Вулканешты на юге республики, у границы с Украиной. По предварительной версии, это может быть "один из дронов, сбитых украинской системой ПВО". Минобороны страны при этом подчеркнуло, что радар, закупленный Молдавией у Франции за 14,5 миллиона евро, не смог обнаружить БПЛА.
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