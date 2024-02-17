https://ria.ru/20240217/belgiya-1927903977.html
СМИ: в правительственных учреждениях Бельгии нашли письма с ядом
СМИ: в правительственных учреждениях Бельгии нашли письма с ядом - РИА Новости, 17.02.2024
СМИ: в правительственных учреждениях Бельгии нашли письма с ядом
Полиция Бельгии нашла в правительственных зданиях Брюсселя письма с ядовитым веществом бруцином, сообщила газета Politico со ссылкой на прокуратуру страны. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T02:51
2024-02-17T02:51
2024-02-17T02:51
в мире
брюссель
бельгия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_165:413:3072:2048_1920x0_80_0_0_f581a67695eabfc0f4dff1ff327bf248.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Полиция Бельгии нашла в правительственных зданиях Брюсселя письма с ядовитым веществом бруцином, сообщила газета Politico со ссылкой на прокуратуру страны. "Полиция нашла в нескольких правительственных учреждениях Брюсселя письма, содержащие ядовитый белый порошок - бруцин", - пишет издание. По данным Politico, письма обнаружили в брюссельском Дворце Правосудия, где заседает министр юстиции, и в здании госбезопасности страны. Как сообщают правоохранители, бруцин опасен лишь при вдыхании. Уточняется, что состояние здоровья всех, кто контактировал с письмами, нормальное. Имя отправителя пока установить не удалось.
https://ria.ru/20240103/bomby-1919624486.html
брюссель
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c424885aee47906d05e69835b5a4cb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, бельгия
В мире, Брюссель, Бельгия
СМИ: в правительственных учреждениях Бельгии нашли письма с ядом
Politico: полиция Бельгии нашла письма с бруцином в правительственных зданиях