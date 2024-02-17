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СМИ: в правительственных учреждениях Бельгии нашли письма с ядом - РИА Новости, 17.02.2024
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02:51 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/belgiya-1927903977.html
СМИ: в правительственных учреждениях Бельгии нашли письма с ядом
СМИ: в правительственных учреждениях Бельгии нашли письма с ядом - РИА Новости, 17.02.2024
СМИ: в правительственных учреждениях Бельгии нашли письма с ядом
Полиция Бельгии нашла в правительственных зданиях Брюсселя письма с ядовитым веществом бруцином, сообщила газета Politico со ссылкой на прокуратуру страны. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T02:51
2024-02-17T02:51
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Полиция Бельгии нашла в правительственных зданиях Брюсселя письма с ядовитым веществом бруцином, сообщила газета Politico со ссылкой на прокуратуру страны. "Полиция нашла в нескольких правительственных учреждениях Брюсселя письма, содержащие ядовитый белый порошок - бруцин", - пишет издание. По данным Politico, письма обнаружили в брюссельском Дворце Правосудия, где заседает министр юстиции, и в здании госбезопасности страны. Как сообщают правоохранители, бруцин опасен лишь при вдыхании. Уточняется, что состояние здоровья всех, кто контактировал с письмами, нормальное. Имя отправителя пока установить не удалось.
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в мире, брюссель, бельгия
В мире, Брюссель, Бельгия
СМИ: в правительственных учреждениях Бельгии нашли письма с ядом

Politico: полиция Бельгии нашла письма с бруцином в правительственных зданиях

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Полиция Бельгии нашла в правительственных зданиях Брюсселя письма с ядовитым веществом бруцином, сообщила газета Politico со ссылкой на прокуратуру страны.
«
"Полиция нашла в нескольких правительственных учреждениях Брюсселя письма, содержащие ядовитый белый порошок - бруцин", - пишет издание.
По данным Politico, письма обнаружили в брюссельском Дворце Правосудия, где заседает министр юстиции, и в здании госбезопасности страны.
Как сообщают правоохранители, бруцин опасен лишь при вдыхании. Уточняется, что состояние здоровья всех, кто контактировал с письмами, нормальное. Имя отправителя пока установить не удалось.
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