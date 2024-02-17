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В Орловской области столкнулись легковушки, погибла женщина
В Орловской области столкнулись легковушки, погибла женщина - РИА Новости, 17.02.2024
В Орловской области столкнулись легковушки, погибла женщина
Женщина погибла и трое несовершеннолетних пострадали в результате лобового столкновения легковых автомобилей возле поселка Змиевка Орловской области,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T17:15
2024-02-17T17:15
2024-02-17T17:15
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Женщина погибла и трое несовершеннолетних пострадали в результате лобового столкновения легковых автомобилей возле поселка Змиевка Орловской области, прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД Орловской области и прокуратуры региона. По данным полиции, водитель автомобиля "Киа Серато", двигаясь по автодороге Змиевка-Глазуновка-Тросна в направлении поселка Змиевка, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем "Опель Зафира". "В результате ДТП пассажир автомобиля "Киа Серато", женщина 1965 года рождения, от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель "Киа Серато" получил телесные повреждения. Также получили телесные повреждения пассажиры автомобиля "Опель Зафира" — несовершеннолетние 2006 года рождения, 2013 года рождения и 2014 года рождения. Они доставлены в медицинское учреждение", – говорится в релизе УМВД. По данным пресс-службы прокуратуры Орловской области, надзорные органы проводят проверку в связи с ДТП. Проверяется соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. "По факту ДТП органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – уточнили в прокуратуре. Ход и результаты расследования уголовного дела, а также оказание медпомощи пострадавшим в ДТП несовершеннолетним поставлены на контроль в надзорном ведомстве.
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происшествия, орловская область, россия
Происшествия, Орловская область, Россия
В Орловской области столкнулись легковушки, погибла женщина
При столкновении машин в Орловской области погибла женщина, пострадали 3 детей
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Женщина погибла и трое несовершеннолетних пострадали в результате лобового столкновения легковых автомобилей возле поселка Змиевка Орловской области, прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД Орловской области и прокуратуры региона.
По данным полиции, водитель автомобиля "Киа Серато", двигаясь по автодороге Змиевка-Глазуновка-Тросна в направлении поселка Змиевка, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем "Опель Зафира".
"В результате ДТП пассажир автомобиля "Киа Серато", женщина 1965 года рождения, от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель "Киа Серато" получил телесные повреждения. Также получили телесные повреждения пассажиры автомобиля "Опель Зафира" — несовершеннолетние 2006 года рождения, 2013 года рождения и 2014 года рождения. Они доставлены в медицинское учреждение", – говорится в релизе УМВД.
По данным пресс-службы прокуратуры Орловской области, надзорные органы проводят проверку в связи с ДТП. Проверяется соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
"По факту ДТП органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – уточнили в прокуратуре. Ход и результаты расследования уголовного дела, а также оказание медпомощи пострадавшим в ДТП несовершеннолетним поставлены на контроль в надзорном ведомстве.
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