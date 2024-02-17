Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области столкнулись легковушки, погибла женщина - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/avariya-1927973736.html
В Орловской области столкнулись легковушки, погибла женщина
В Орловской области столкнулись легковушки, погибла женщина - РИА Новости, 17.02.2024
В Орловской области столкнулись легковушки, погибла женщина
Женщина погибла и трое несовершеннолетних пострадали в результате лобового столкновения легковых автомобилей возле поселка Змиевка Орловской области,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T17:15
2024-02-17T17:15
происшествия
орловская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Женщина погибла и трое несовершеннолетних пострадали в результате лобового столкновения легковых автомобилей возле поселка Змиевка Орловской области, прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД Орловской области и прокуратуры региона. По данным полиции, водитель автомобиля "Киа Серато", двигаясь по автодороге Змиевка-Глазуновка-Тросна в направлении поселка Змиевка, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем "Опель Зафира". "В результате ДТП пассажир автомобиля "Киа Серато", женщина 1965 года рождения, от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель "Киа Серато" получил телесные повреждения. Также получили телесные повреждения пассажиры автомобиля "Опель Зафира" — несовершеннолетние 2006 года рождения, 2013 года рождения и 2014 года рождения. Они доставлены в медицинское учреждение", – говорится в релизе УМВД. По данным пресс-службы прокуратуры Орловской области, надзорные органы проводят проверку в связи с ДТП. Проверяется соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. "По факту ДТП органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – уточнили в прокуратуре. Ход и результаты расследования уголовного дела, а также оказание медпомощи пострадавшим в ДТП несовершеннолетним поставлены на контроль в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
орловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орловская область, россия
Происшествия, Орловская область, Россия
В Орловской области столкнулись легковушки, погибла женщина

При столкновении машин в Орловской области погибла женщина, пострадали 3 детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Женщина погибла и трое несовершеннолетних пострадали в результате лобового столкновения легковых автомобилей возле поселка Змиевка Орловской области, прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД Орловской области и прокуратуры региона.
По данным полиции, водитель автомобиля "Киа Серато", двигаясь по автодороге Змиевка-Глазуновка-Тросна в направлении поселка Змиевка, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем "Опель Зафира".
"В результате ДТП пассажир автомобиля "Киа Серато", женщина 1965 года рождения, от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель "Киа Серато" получил телесные повреждения. Также получили телесные повреждения пассажиры автомобиля "Опель Зафира" — несовершеннолетние 2006 года рождения, 2013 года рождения и 2014 года рождения. Они доставлены в медицинское учреждение", – говорится в релизе УМВД.
По данным пресс-службы прокуратуры Орловской области, надзорные органы проводят проверку в связи с ДТП. Проверяется соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
"По факту ДТП органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – уточнили в прокуратуре. Ход и результаты расследования уголовного дела, а также оказание медпомощи пострадавшим в ДТП несовершеннолетним поставлены на контроль в надзорном ведомстве.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Крупные ДТП в России в 2023 году
3 июня 2023, 11:43
 
ПроисшествияОрловская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала