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Армия ДР Конго обвинила Руанду в атаке на аэропорт после падения бомбы - РИА Новости, 17.02.2024
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17:21 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/ataka-1927974668.html
Армия ДР Конго обвинила Руанду в атаке на аэропорт после падения бомбы
Армия ДР Конго обвинила Руанду в атаке на аэропорт после падения бомбы - РИА Новости, 17.02.2024
Армия ДР Конго обвинила Руанду в атаке на аэропорт после падения бомбы
Армия Демократической Республики Конго обвинила Руанду в организации атаки дронов на аэропорт города Гома на востоке страны после падения там бомбы, передает... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T17:21
2024-02-17T17:21
в мире
демократическая республика конго
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Армия Демократической Республики Конго обвинила Руанду в организации атаки дронов на аэропорт города Гома на востоке страны после падения там бомбы, передает агентство AFP. Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что на территорию аэропорта города Гома на востоке Демократической Республики Конго, где правительственные войска несколько лет ведут бои с повстанцами, упала бомба. "Дроны нацеливались на самолеты вооруженных сил ДРК… Самолеты ВС ДРК не пострадали… были повреждены гражданские суда", - приводит агентство слова представителя вооруженных сил ДРК в провинции Северное Киву подполковника Гийома Нджике. На востоке Демократической Республики Конго действует множество повстанческих группировок. Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 года после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взяли в руки оружие, обвинив власти в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.
https://ria.ru/20240116/ruanda-1921664009.html
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в мире, демократическая республика конго, руанда
В мире, Демократическая Республика Конго, Руанда
Армия ДР Конго обвинила Руанду в атаке на аэропорт после падения бомбы

Армия ДР Конго обвинила Руанду в атаке дронов на аэропорт в Гоме

CC BY 2.0 / Teseum / Goma AirportАэропорт Гома в Демократической республике Конго
Аэропорт Гома в Демократической республике Конго - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
CC BY 2.0 / Teseum / Goma Airport
Аэропорт Гома в Демократической республике Конго . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Армия Демократической Республики Конго обвинила Руанду в организации атаки дронов на аэропорт города Гома на востоке страны после падения там бомбы, передает агентство AFP.
Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что на территорию аэропорта города Гома на востоке Демократической Республики Конго, где правительственные войска несколько лет ведут бои с повстанцами, упала бомба.
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"Дроны нацеливались на самолеты вооруженных сил ДРК… Самолеты ВС ДРК не пострадали… были повреждены гражданские суда", - приводит агентство слова представителя вооруженных сил ДРК в провинции Северное Киву подполковника Гийома Нджике.
На востоке Демократической Республики Конго действует множество повстанческих группировок. Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 года после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взяли в руки оружие, обвинив власти в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.
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