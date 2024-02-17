https://ria.ru/20240217/aktivy-1927981410.html

Страны G7 подтвердили решимость удерживать замороженные российские активы

Страны G7 подтвердили решимость удерживать замороженные российские активы - РИА Новости, 17.02.2024

Страны G7 подтвердили решимость удерживать замороженные российские активы

Главы МИД "Большой семерки" намерены продолжать удерживать замороженные активы России, говорится в заявлении министров по итогам встречи на полях Мюнхенской... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T18:26

2024-02-17T18:26

2024-02-17T18:49

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РИМ, 17 фев - РИА Новости. Главы МИД "Большой семерки" намерены продолжать удерживать замороженные активы России, говорится в заявлении министров по итогам встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности."Министры подчеркнули, что России придется заплатить за ущерб и разрушения, которые она причиняет Украине и ее народу. Они высоко оценили работу министерств финансов и иностранных дел G7 по этому вопросу на сегодняшний день и поддержали их будущие обсуждения. Они подтвердили свою решимость удерживать суверенные активы России в своих юрисдикциях в неподвижном состоянии до тех пор, пока она не заплатит за причиненный ущерб", - говорится в коммюнике, которое распространил итальянский МИД. Встреча министров стала первой в этом году под председательством в G7 Италии."Большая семерка", как отмечается, продолжит изучать все возможные пути оказания помощи Украине в получении компенсации от России.Также "министры приветствовали принятие Евросоюзом правовых актов, касающихся чрезвычайных доходов, получаемых частными лицами непосредственно от замороженных активов России, для поддержки Украины", говорится в сообщении.Главы МИД "Большой семерки" выразили решимость продолжать ужесточать санкции против России в связи с конфликтом на Украине, говорится в заявлении министров по итогам встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности."Они выразили решимость продолжать координировать свои действия с партнерами для оказания военной, финансовой, политической, гуманитарной, экономической поддержки и поддержки развития Украины и ее народа, а также ужесточить санкции против России и тех, кто материально поддерживает ее войну", - говорится в коммюнике.В контексте конфликта на Украине главы МИД "семёрки" "осудили поставки оружия России от КНДР", как и возможную передачу Пхеньяну технологий ядерного и баллистического оружия, и "призвали Иран прекратить оказывать России военную поддержку".В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240210/aktivy-1926565937.html

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россия, g7, в мире, украина, италия