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ЕК намерена использовать доходы от российских активов для создания оружия
ЕК намерена использовать доходы от российских активов для создания оружия - РИА Новости, 17.02.2024
ЕК намерена использовать доходы от российских активов для создания оружия
Еврокомиссия намерена использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования производства вооружения для Украины, для этого уже создана... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:27
2024-02-17T15:27
2024-02-17T15:29
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Еврокомиссия намерена использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования производства вооружения для Украины, для этого уже создана законодательная база, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы намерены использовать их (доходы от замороженных активов России — ред.) для поддержки Украины, как для производства вооружения, в качестве военной помощи, так и для восстановления… Мы уже создали законодательную базу, необходимую для этого", - сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на сайте конференции. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, киев
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия, Киев
ЕК намерена использовать доходы от российских активов для создания оружия
ЕК намерена использовать доходы от российских активов для создания оружия Киеву