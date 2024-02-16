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Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли, заявил Лавров
Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли, заявил Лавров - РИА Новости, 16.02.2024
Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что лимит "жестов доброй воли" Москвы в контексте восстановления отношений России и Запада исчерпан, западные... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:46
2024-02-16T11:46
2024-02-16T11:59
россия
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
владимир путин
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что лимит "жестов доброй воли" Москвы в контексте восстановления отношений России и Запада исчерпан, западные страны не ответили взаимностью на "добрые дела" РФ."Мы делали столько уступок, жестов доброй воли, как президент (РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону - ред.) напомнил, что исчерпан уже лимит этих жестов. С их стороны мы видели в ответ на наши добрые дела другие жесты на одной руке", - сообщил Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре международной медиагруппы "Россия сегодня", говоря о перспективах восстановления отношений России и Запада.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли, заявил Лавров
Лавров: Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли в сторону Запада