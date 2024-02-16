https://ria.ru/20240216/zhesty-1927750785.html

Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли, заявил Лавров

Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли, заявил Лавров - РИА Новости, 16.02.2024

Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что лимит "жестов доброй воли" Москвы в контексте восстановления отношений России и Запада исчерпан, западные... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:46

2024-02-16T11:46

2024-02-16T11:59

россия

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

владимир путин

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интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что лимит "жестов доброй воли" Москвы в контексте восстановления отношений России и Запада исчерпан, западные страны не ответили взаимностью на "добрые дела" РФ."Мы делали столько уступок, жестов доброй воли, как президент (РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону - ред.) напомнил, что исчерпан уже лимит этих жестов. С их стороны мы видели в ответ на наши добрые дела другие жесты на одной руке", - сообщил Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре международной медиагруппы "Россия сегодня", говоря о перспективах восстановления отношений России и Запада.

https://ria.ru/20240213/oshibka-1927200688.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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