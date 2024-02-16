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Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли, заявил Лавров - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:46 16.02.2024 (обновлено: 11:59 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/zhesty-1927750785.html
Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли, заявил Лавров
Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли, заявил Лавров - РИА Новости, 16.02.2024
Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что лимит "жестов доброй воли" Москвы в контексте восстановления отношений России и Запада исчерпан, западные... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:46
2024-02-16T11:59
россия
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
владимир путин
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что лимит "жестов доброй воли" Москвы в контексте восстановления отношений России и Запада исчерпан, западные страны не ответили взаимностью на "добрые дела" РФ."Мы делали столько уступок, жестов доброй воли, как президент (РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону - ред.) напомнил, что исчерпан уже лимит этих жестов. С их стороны мы видели в ответ на наши добрые дела другие жесты на одной руке", - сообщил Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре международной медиагруппы "Россия сегодня", говоря о перспективах восстановления отношений России и Запада.
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россия, в мире, сергей лавров, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Владимир Путин, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли, заявил Лавров

Лавров: Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли в сторону Запада

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что лимит "жестов доброй воли" Москвы в контексте восстановления отношений России и Запада исчерпан, западные страны не ответили взаимностью на "добрые дела" РФ.
"Мы делали столько уступок, жестов доброй воли, как президент (РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону - ред.) напомнил, что исчерпан уже лимит этих жестов. С их стороны мы видели в ответ на наши добрые дела другие жесты на одной руке", - сообщил Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре международной медиагруппы "Россия сегодня", говоря о перспективах восстановления отношений России и Запада.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Западные лидеры серьезно ошиблись, поставив на Украину, заявил посол Келин
13 февраля, 22:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреСергей ЛавровВладимир ПутинТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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