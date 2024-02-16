https://ria.ru/20240216/zelenskiy-1927881806.html

Сбежал. На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским на фоне разгрома ВСУ

Сбежал. На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским на фоне разгрома ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024

Сбежал. На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским на фоне разгрома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский уехал в Германию на фоне окружения и разгрома частей ВСУ на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T21:02

2024-02-16T21:02

2024-02-16T21:02

политика

германия

киев

украина

олаф шольц

сергей лавров

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уехал в Германию на фоне окружения и разгрома частей ВСУ на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Задачей Зеленского как верховного главнокомандующего и президента было оставаться в Киеве и взять на себя ответственность на фоне катастрофы, происходящей на фронте. <…> Вместо этого он делает то, что делал всегда, когда ситуация становилась сложной. Он просто сбегает (Зеленский в пятницу приехал в Германию — Прим. ред.)", — заметил эксперт.Зеленский прибыл в Мюнхен для участия в конференции по безопасности. Во время этого мероприятия Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Канцлер Олаф Шольц также сообщил, что Берлин готовит для передачи Киеву новый военный пакет стоимостью 1,1 миллиарда евро, в который войдут гаубицы, 120 тысяч единиц боеприпасов для артиллерии и системы ПВО.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927870546.html

германия

киев

украина

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политика, германия, киев, украина, олаф шольц, сергей лавров, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии