Рейтинг@Mail.ru
Сбежал. На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским на фоне разгрома ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/zelenskiy-1927881806.html
Сбежал. На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским на фоне разгрома ВСУ
Сбежал. На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским на фоне разгрома ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024
Сбежал. На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским на фоне разгрома ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский уехал в Германию на фоне окружения и разгрома частей ВСУ на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T21:02
2024-02-16T21:02
политика
германия
киев
украина
олаф шольц
сергей лавров
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772040_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_5b1d8b3a54a02cc1ed79cff9c667d76f.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уехал в Германию на фоне окружения и разгрома частей ВСУ на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.&quot;Задачей Зеленского как верховного главнокомандующего и президента было оставаться в Киеве и взять на себя ответственность на фоне катастрофы, происходящей на фронте. &lt;…&gt; Вместо этого он делает то, что делал всегда, когда ситуация становилась сложной. Он просто сбегает (Зеленский в пятницу приехал в Германию — Прим. ред.)&quot;, — заметил эксперт.Зеленский прибыл в Мюнхен для участия в конференции по безопасности. Во время этого мероприятия Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Канцлер Олаф Шольц также сообщил, что Берлин готовит для передачи Киеву новый военный пакет стоимостью 1,1 миллиарда евро, в который войдут гаубицы, 120 тысяч единиц боеприпасов для артиллерии и системы ПВО.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927870546.html
германия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772040_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9dded881c91771a7b69c3eeb176a808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, германия, киев, украина, олаф шольц, сергей лавров, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Политика, Германия, Киев, Украина, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Сбежал. На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским на фоне разгрома ВСУ

Эксперт Меркурис: Зеленский сбежал из Киева из-за разгрома ВСУ на фронте

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уехал в Германию на фоне окружения и разгрома частей ВСУ на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
«

"Задачей Зеленского как верховного главнокомандующего и президента было оставаться в Киеве и взять на себя ответственность на фоне катастрофы, происходящей на фронте. <…> Вместо этого он делает то, что делал всегда, когда ситуация становилась сложной. Он просто сбегает (Зеленский в пятницу приехал в Германию — Прим. ред.)", — заметил эксперт.

Зеленский прибыл в Мюнхен для участия в конференции по безопасности. Во время этого мероприятия Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Канцлер Олаф Шольц также сообщил, что Берлин готовит для передачи Киеву новый военный пакет стоимостью 1,1 миллиарда евро, в который войдут гаубицы, 120 тысяч единиц боеприпасов для артиллерии и системы ПВО.
Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
"Действуют агрессивно". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта
Вчера, 19:27
 
ПолитикаГерманияКиевУкраинаОлаф ШольцСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала