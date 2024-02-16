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"Раздавить его": на Украине раскрыли способ избавиться от Зеленского - РИА Новости, 16.02.2024
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04:45 16.02.2024 (обновлено: 10:16 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/zelenskiy-1927703765.html
"Раздавить его": на Украине раскрыли способ избавиться от Зеленского
"Раздавить его": на Украине раскрыли способ избавиться от Зеленского - РИА Новости, 16.02.2024
"Раздавить его": на Украине раскрыли способ избавиться от Зеленского
Запад может "раздавить" Владимира Зеленского после того, как истекут официальные сроки его президентства, такое мнение выразил директор Украинского института... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T04:45
2024-02-16T10:16
в мире
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Запад может "раздавить" Владимира Зеленского после того, как истекут официальные сроки его президентства, такое мнение выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "Да это так"."Если Запад решит раздавить Зеленского или отодвинуть, тогда вопрос исчерпания сроков президентских полномочий, безусловно, будет использован против него", — заявил он.По словам эксперта, США, Великобритания, Франция и Германия могут провоцировать протесты украинской оппозиции, подрывать международную поддержку Зеленского и прекращать с ним встречи."Если они когда-то решат, что Зеленский больше не нужен, то через вопрос легитимности нашего президента и раздавят", — заключил Бортник.На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Зеленский ранее заявил, что считает неуместным их проведение.
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927702510.html
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в мире, украина, сша, великобритания, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Великобритания, Владимир Зеленский
"Раздавить его": на Украине раскрыли способ избавиться от Зеленского

Бортник: Запад избавится от Зеленского, поставив под сомнение его легитимность

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Запад может "раздавить" Владимира Зеленского после того, как истекут официальные сроки его президентства, такое мнение выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "Да это так".
"Если Запад решит раздавить Зеленского или отодвинуть, тогда вопрос исчерпания сроков президентских полномочий, безусловно, будет использован против него", — заявил он.
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По словам эксперта, США, Великобритания, Франция и Германия могут провоцировать протесты украинской оппозиции, подрывать международную поддержку Зеленского и прекращать с ним встречи.
«
"Если они когда-то решат, что Зеленский больше не нужен, то через вопрос легитимности нашего президента и раздавят", — заключил Бортник.
На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Зеленский ранее заявил, что считает неуместным их проведение.
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