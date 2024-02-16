https://ria.ru/20240216/zaluzhnyy-1927766762.html

СМИ: отставка Залужного с поста главкома ВСУ разделила Украину на две части

СМИ: отставка Залужного с поста главкома ВСУ разделила Украину на две части - РИА Новости, 16.02.2024

СМИ: отставка Залужного с поста главкома ВСУ разделила Украину на две части

Отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ расколола Украину на две части: тех, кто считает такое решение непоправимой ошибкой, и тех, кто "оплакивает" его РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:47

2024-02-16T12:47

2024-02-16T12:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

александр сырский

валерий залужный

отставка главкома всу залужного

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ расколола Украину на две части: тех, кто считает такое решение непоправимой ошибкой, и тех, кто "оплакивает" его уход, но признает, что "необходимо какое-то движение", пишет испанская газета Mundo. Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. "Украина разделилась на две части: тех, кто оплакивает отставку Залужного, считая это непоправимой ошибкой, и тех, кто оплакивает отставку Залужного за его огромную харизму, но признает, что "необходимо какое-то движение" прежде, чем (конфликт) будет целиком заморожен", - пишет газета. Mundo взяло интервью у ряда украинских военных, попросив прокомментировать отставку Залужного. "Я не знаю, кто из них лучше, отправленный в отставку Залужный или новый генерал Сырский. Я вам скажу, что это политическое решение, а не военное, это точно", - приводит газета слова украинского сержанта из 54-й бригады. При этом ведущие западные СМИ подчеркивали, что Сырского рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

https://ria.ru/20240216/voennye-1927700128.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, александр сырский, валерий залужный, отставка главкома всу залужного, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр