https://ria.ru/20240216/zaluzhnyy-1927766762.html
СМИ: отставка Залужного с поста главкома ВСУ разделила Украину на две части
СМИ: отставка Залужного с поста главкома ВСУ разделила Украину на две части - РИА Новости, 16.02.2024
СМИ: отставка Залужного с поста главкома ВСУ разделила Украину на две части
Отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ расколола Украину на две части: тех, кто считает такое решение непоправимой ошибкой, и тех, кто "оплакивает" его РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:47
2024-02-16T12:47
2024-02-16T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
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александр сырский
валерий залужный
отставка главкома всу залужного
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ расколола Украину на две части: тех, кто считает такое решение непоправимой ошибкой, и тех, кто "оплакивает" его уход, но признает, что "необходимо какое-то движение", пишет испанская газета Mundo. Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. "Украина разделилась на две части: тех, кто оплакивает отставку Залужного, считая это непоправимой ошибкой, и тех, кто оплакивает отставку Залужного за его огромную харизму, но признает, что "необходимо какое-то движение" прежде, чем (конфликт) будет целиком заморожен", - пишет газета. Mundo взяло интервью у ряда украинских военных, попросив прокомментировать отставку Залужного. "Я не знаю, кто из них лучше, отправленный в отставку Залужный или новый генерал Сырский. Я вам скажу, что это политическое решение, а не военное, это точно", - приводит газета слова украинского сержанта из 54-й бригады. При этом ведущие западные СМИ подчеркивали, что Сырского рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
https://ria.ru/20240216/voennye-1927700128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, александр сырский, валерий залужный, отставка главкома всу залужного, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Валерий Залужный, Отставка главкома ВСУ Залужного, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: отставка Залужного с поста главкома ВСУ разделила Украину на две части
Mundo: уход Залужного разделил Украину на считающих и не считающих это ошибкой
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ расколола Украину на две части: тех, кто считает такое решение непоправимой ошибкой, и тех, кто "оплакивает" его уход, но признает, что "необходимо какое-то движение", пишет испанская газета Mundo
.
Владимир Зеленский
8 февраля объявил о назначении Александра Сырского
главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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"Украина разделилась на две части: тех, кто оплакивает отставку Залужного, считая это непоправимой ошибкой, и тех, кто оплакивает отставку Залужного за его огромную харизму, но признает, что "необходимо какое-то движение" прежде, чем (конфликт) будет целиком заморожен", - пишет газета.
Mundo взяло интервью у ряда украинских военных, попросив прокомментировать отставку Залужного. "Я не знаю, кто из них лучше, отправленный в отставку Залужный или новый генерал Сырский. Я вам скажу, что это политическое решение, а не военное, это точно", - приводит газета слова украинского сержанта из 54-й бригады.
При этом ведущие западные СМИ подчеркивали, что Сырского рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".
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