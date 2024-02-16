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Студента уфимского колледжа задержали за помощь мошенникам с Украины - РИА Новости, 16.02.2024
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08:39 16.02.2024
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Студента уфимского колледжа задержали за помощь мошенникам с Украины
Студента уфимского колледжа задержали за помощь мошенникам с Украины - РИА Новости, 16.02.2024
Студента уфимского колледжа задержали за помощь мошенникам с Украины
Полицейские в Башкирии задержали студента уфимского колледжа, помогавшего мошенникам с Украины, сообщает МВД РФ. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T08:39
2024-02-16T08:39
происшествия
украина
россия
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КАЗАНЬ, 16 фев – РИА Новости. Полицейские в Башкирии задержали студента уфимского колледжа, помогавшего мошенникам с Украины, сообщает МВД РФ. &quot;Злоумышленником оказался 19-летний молодой человек, который летом 2022 года приехал в Россию из Украины. По предварительным данным, на родине у задержанного остались знакомые, которые работают в кол-центре телефонных аферистов. Они обзванивают жителей нашей страны и выманивают у них деньги под разными предлогами&quot;, - говорится в сообщении.По данным МВД, учащийся решил приобщиться к нелегальному бизнесу. Он взял на себя поиск людей, готовых за небольшой процент предоставить ему в пользование свои банковские счета, через которые впоследствии перечислялись похищенные мошенниками сбережения граждан. Кроме того, установлено, что подозреваемый вовлек в криминальную схему других учащихся и знакомых, которые получали деньги на свои карты и отправляли молодому человеку, а он переводил собранную сумму сообщникам на Украине. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейскими установлен один из его помощников - студент того же колледжа, который знал, что содействует совершению преступлений. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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происшествия, украина, россия
Происшествия, Украина, Россия
Студента уфимского колледжа задержали за помощь мошенникам с Украины

В Башкирии студента уфимского колледжа задержали за помощь мошенникам с Украины

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 фев – РИА Новости. Полицейские в Башкирии задержали студента уфимского колледжа, помогавшего мошенникам с Украины, сообщает МВД РФ.
«

"Злоумышленником оказался 19-летний молодой человек, который летом 2022 года приехал в Россию из Украины. По предварительным данным, на родине у задержанного остались знакомые, которые работают в кол-центре телефонных аферистов. Они обзванивают жителей нашей страны и выманивают у них деньги под разными предлогами", - говорится в сообщении.

По данным МВД, учащийся решил приобщиться к нелегальному бизнесу. Он взял на себя поиск людей, готовых за небольшой процент предоставить ему в пользование свои банковские счета, через которые впоследствии перечислялись похищенные мошенниками сбережения граждан.
Кроме того, установлено, что подозреваемый вовлек в криминальную схему других учащихся и знакомых, которые получали деньги на свои карты и отправляли молодому человеку, а он переводил собранную сумму сообщникам на Украине.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейскими установлен один из его помощников - студент того же колледжа, который знал, что содействует совершению преступлений. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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