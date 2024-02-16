https://ria.ru/20240216/zaderzhanie-1927714664.html

Студента уфимского колледжа задержали за помощь мошенникам с Украины

Студента уфимского колледжа задержали за помощь мошенникам с Украины - РИА Новости, 16.02.2024

Студента уфимского колледжа задержали за помощь мошенникам с Украины

Полицейские в Башкирии задержали студента уфимского колледжа, помогавшего мошенникам с Украины, сообщает МВД РФ. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T08:39

2024-02-16T08:39

2024-02-16T08:39

происшествия

украина

россия

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КАЗАНЬ, 16 фев – РИА Новости. Полицейские в Башкирии задержали студента уфимского колледжа, помогавшего мошенникам с Украины, сообщает МВД РФ. "Злоумышленником оказался 19-летний молодой человек, который летом 2022 года приехал в Россию из Украины. По предварительным данным, на родине у задержанного остались знакомые, которые работают в кол-центре телефонных аферистов. Они обзванивают жителей нашей страны и выманивают у них деньги под разными предлогами", - говорится в сообщении.По данным МВД, учащийся решил приобщиться к нелегальному бизнесу. Он взял на себя поиск людей, готовых за небольшой процент предоставить ему в пользование свои банковские счета, через которые впоследствии перечислялись похищенные мошенниками сбережения граждан. Кроме того, установлено, что подозреваемый вовлек в криминальную схему других учащихся и знакомых, которые получали деньги на свои карты и отправляли молодому человеку, а он переводил собранную сумму сообщникам на Украине. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейскими установлен один из его помощников - студент того же колледжа, который знал, что содействует совершению преступлений. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20240214/nalichnye-1927243953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, украина, россия