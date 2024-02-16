https://ria.ru/20240216/yasinovataya-1927717749.html

При обстреле Ясиноватой пострадала женщина

При обстреле Ясиноватой пострадала женщина - РИА Новости, 16.02.2024

При обстреле Ясиноватой пострадала женщина

Женщина получила ранение в результате утреннего обстрела украинскими войсками города Ясиноватая в ДНР, сообщил в пятницу его мэр Дмитрий Шевченко в... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:10

2024-02-16T09:10

2024-02-16T09:10

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате утреннего обстрела украинскими войсками города Ясиноватая в ДНР, сообщил в пятницу его мэр Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "В результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины Ясиноватой ранение получила женщина 1967 года рождения", - написал мэр. Ранее он сообщил о повреждении не менее шести многоквартирных домов в городе в результате обстрела. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ранее указало, что украинские войска выпустили утром по Ясиноватой три ракеты из РСЗО. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20240216/istrebiteli-1927715643.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина