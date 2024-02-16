https://ria.ru/20240216/yasinovataya-1927717749.html
При обстреле Ясиноватой пострадала женщина
При обстреле Ясиноватой пострадала женщина - РИА Новости, 16.02.2024
При обстреле Ясиноватой пострадала женщина
Женщина получила ранение в результате утреннего обстрела украинскими войсками города Ясиноватая в ДНР, сообщил в пятницу его мэр Дмитрий Шевченко в... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:10
2024-02-16T09:10
2024-02-16T09:10
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате утреннего обстрела украинскими войсками города Ясиноватая в ДНР, сообщил в пятницу его мэр Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "В результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины Ясиноватой ранение получила женщина 1967 года рождения", - написал мэр. Ранее он сообщил о повреждении не менее шести многоквартирных домов в городе в результате обстрела. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ранее указало, что украинские войска выпустили утром по Ясиноватой три ракеты из РСЗО. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20240216/istrebiteli-1927715643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Ясиноватой пострадала женщина
При утреннем ракетном обстреле Ясиноватой пострадала женщина