https://ria.ru/20240216/yaponiya-1927711735.html

В Японии арестовали шесть человек за кражу карточек "Покемон"

В Японии арестовали шесть человек за кражу карточек "Покемон" - РИА Новости, 16.02.2024

В Японии арестовали шесть человек за кражу карточек "Покемон"

Полиция в японском городе Осака арестовала 6 человек по подозрению в краже коллекционных карточек "Покемон монстры" на сумму 104 миллиона иен (около 700 тысяч... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T07:37

2024-02-16T07:37

2024-02-16T07:37

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ТОКИО, 16 фев – РИА Новости. Полиция в японском городе Осака арестовала 6 человек по подозрению в краже коллекционных карточек "Покемон монстры" на сумму 104 миллиона иен (около 700 тысяч долларов), сообщило агентство Киодо. Пятеро из подозреваемых в июле прошлого года ворвались в магазин по продаже карточек и похитили коробки с ними. Было украдено 3887 карточек. Особо редкие экземпляры стоили 6 миллионов иен (40 тысяч долларов). Еще один соучастник преступников занимался продажей украденных карточек. В четверг сообщалось, что за подобное преступление полиция Токио арестовала четырех человек. Они украли 400 карточек на сумму около 97,3 тысячи долларов.

https://ria.ru/20240122/yaponiya-1922687031.html

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в мире, япония, осака (город)