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В Японии арестовали шесть человек за кражу карточек "Покемон" - РИА Новости, 16.02.2024
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07:37 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/yaponiya-1927711735.html
В Японии арестовали шесть человек за кражу карточек "Покемон"
В Японии арестовали шесть человек за кражу карточек "Покемон" - РИА Новости, 16.02.2024
В Японии арестовали шесть человек за кражу карточек "Покемон"
Полиция в японском городе Осака арестовала 6 человек по подозрению в краже коллекционных карточек "Покемон монстры" на сумму 104 миллиона иен (около 700 тысяч... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T07:37
2024-02-16T07:37
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ТОКИО, 16 фев – РИА Новости. Полиция в японском городе Осака арестовала 6 человек по подозрению в краже коллекционных карточек "Покемон монстры" на сумму 104 миллиона иен (около 700 тысяч долларов), сообщило агентство Киодо. Пятеро из подозреваемых в июле прошлого года ворвались в магазин по продаже карточек и похитили коробки с ними. Было украдено 3887 карточек. Особо редкие экземпляры стоили 6 миллионов иен (40 тысяч долларов). Еще один соучастник преступников занимался продажей украденных карточек. В четверг сообщалось, что за подобное преступление полиция Токио арестовала четырех человек. Они украли 400 карточек на сумму около 97,3 тысячи долларов.
https://ria.ru/20240122/yaponiya-1922687031.html
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в мире, япония, осака (город)
В мире, Япония, Осака (город)
В Японии арестовали шесть человек за кражу карточек "Покемон"

Полиция Осаки арестовала шесть человек за кражу карточек "Покемон" на $700 тысяч

© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаОсака
Осака - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Осака. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 фев – РИА Новости. Полиция в японском городе Осака арестовала 6 человек по подозрению в краже коллекционных карточек "Покемон монстры" на сумму 104 миллиона иен (около 700 тысяч долларов), сообщило агентство Киодо.
Пятеро из подозреваемых в июле прошлого года ворвались в магазин по продаже карточек и похитили коробки с ними. Было украдено 3887 карточек. Особо редкие экземпляры стоили 6 миллионов иен (40 тысяч долларов). Еще один соучастник преступников занимался продажей украденных карточек.
Хироси Хасэ - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Глава пострадавшей от землетрясений Исикавы в Японии признался в "откатах"
22 января, 07:30
В четверг сообщалось, что за подобное преступление полиция Токио арестовала четырех человек. Они украли 400 карточек на сумму около 97,3 тысячи долларов.
 
В миреЯпонияОсака (город)
 
 
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