https://ria.ru/20240216/vsu-1927832172.html

СМИ: дефицит артиллерии на Украине скоро может стать критичным

СМИ: дефицит артиллерии на Украине скоро может стать критичным - РИА Новости, 16.02.2024

СМИ: дефицит артиллерии на Украине скоро может стать критичным

Дефицит артиллерии у Киева в ближайшие месяцы может вынудить его сосредоточить усилия на конкретных направлениях, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:55

2024-02-16T16:55

2024-02-16T16:55

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Дефицит артиллерии у Киева в ближайшие месяцы может вынудить его сосредоточить усилия на конкретных направлениях, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Недостаток артиллерийского потенциала на Украине может стать столь критичным в ближайшие два-три месяца, что стране, возможно, придется решать, где на фронте сосредоточить ограниченные усилия", - говорится в сообщении агентства. По мнению издания, это может способствовать началу наступления российских сил позднее в этом году. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. В МО РФ заявляли, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Западные СМИ ранее сообщали, что отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.

https://ria.ru/20240213/rossiya-1927077825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр