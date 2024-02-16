СМИ: дефицит артиллерии на Украине скоро может стать критичным
Bloomberg: дефицит артиллерии в ВСУ может вынудить их выбирать направления
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Дефицит артиллерии у Киева в ближайшие месяцы может вынудить его сосредоточить усилия на конкретных направлениях, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Недостаток артиллерийского потенциала на Украине может стать столь критичным в ближайшие два-три месяца, что стране, возможно, придется решать, где на фронте сосредоточить ограниченные усилия", - говорится в сообщении агентства. По мнению издания, это может способствовать началу наступления российских сил позднее в этом году.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
В МО РФ заявляли, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Западные СМИ ранее сообщали, что отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.