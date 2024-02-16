https://ria.ru/20240216/ukraina-1927824521.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области Украины

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области Украины - РИА Новости, 16.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области Украины

Взрывы прогремели в пятницу в Кременчугском и Миргородском районе Полтавской области Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:33

2024-02-16T16:33

2024-02-16T16:33

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украина

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Кременчугском и Миргородском районе Полтавской области Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "5 канал". Ранее в пятницу масштабную тревогу объявили во всех регионах страны, она звучит до сих пор. "В Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области слышали звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Ранее в пятницу агентство "РБК-Украина" сообщало о взрывах в городе Кропивницкий (до переименования – Кировоград) Кировоградской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240216/syrskiy-1927822006.html

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927797302.html

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полтавская область, россия, украина, вооруженные силы украины