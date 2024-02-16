Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области Украины - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927824521.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области Украины - РИА Новости, 16.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области Украины
Взрывы прогремели в пятницу в Кременчугском и Миргородском районе Полтавской области Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:33
2024-02-16T16:33
специальная военная операция на украине
полтавская область
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919319639_157:121:1226:722_1920x0_80_0_0_90c935f5bba078518068a5c200c8c7f3.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Кременчугском и Миргородском районе Полтавской области Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "5 канал". Ранее в пятницу масштабную тревогу объявили во всех регионах страны, она звучит до сих пор. "В Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области слышали звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Ранее в пятницу агентство "РБК-Украина" сообщало о взрывах в городе Кропивницкий (до переименования – Кировоград) Кировоградской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240216/syrskiy-1927822006.html
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927797302.html
полтавская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919319639_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_58b4d649959823d5098609cb958a5ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
полтавская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области Украины

"5 канал": взрывы прогремели в Кременчугском и Миргородском районе

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Кременчугском и Миргородском районе Полтавской области Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "5 канал".
Ранее в пятницу масштабную тревогу объявили во всех регионах страны, она звучит до сих пор.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Зеленский уже не контролирует. В США раскрыли шокирующий факт о Сырском
Вчера, 16:22
"В Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области слышали звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Ранее в пятницу агентство "РБК-Украина" сообщало о взрывах в городе Кропивницкий (до переименования – Кировоград) Кировоградской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
"Не успеваем". Буданов* сделал заявление о ситуации на фронте
Вчера, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала