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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области Украины - РИА Новости, 16.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области Украины
Взрывы прогремели в пятницу в Кременчугском и Миргородском районе Полтавской области Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:33
2024-02-16T16:33
2024-02-16T16:33
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Кременчугском и Миргородском районе Полтавской области Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "5 канал". Ранее в пятницу масштабную тревогу объявили во всех регионах страны, она звучит до сих пор. "В Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области слышали звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Ранее в пятницу агентство "РБК-Украина" сообщало о взрывах в городе Кропивницкий (до переименования – Кировоград) Кировоградской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240216/syrskiy-1927822006.html
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полтавская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области Украины
"5 канал": взрывы прогремели в Кременчугском и Миргородском районе
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Взрывы прогремели в пятницу в Кременчугском и Миргородском районе Полтавской области Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил
украинский телеканал "5 канал".
Ранее в пятницу масштабную тревогу объявили во всех регионах страны, она звучит до сих пор.
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"В Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области слышали звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Ранее в пятницу агентство "РБК-Украина" сообщало о взрывах в городе Кропивницкий (до переименования – Кировоград) Кировоградской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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