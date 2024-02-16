https://ria.ru/20240216/ukraina-1927820076.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Кропивницкий
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Кропивницкий - РИА Новости, 16.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Кропивницкий
Взрыв прогремел в пятницу в городе Кропивницкий (до переименования – Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:17
2024-02-16T16:17
2024-02-16T16:17
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кировоградская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в городе Кропивницкий (до переименования – Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство "РБК-Украина". "В Кропивницком прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. С 15.56 (мск) в Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240216/diversanty-1927756115.html
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кировоградская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кировоградская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Кропивницкий
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Кропивницкий Кировоградской области
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Взрыв прогремел в пятницу в городе Кропивницкий (до переименования – Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство "РБК-Украина
".
"В Кропивницком прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
С 15.56 (мск) в Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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