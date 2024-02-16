https://ria.ru/20240216/ukraina-1927820076.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Кропивницкий

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Кропивницкий - РИА Новости, 16.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Кропивницкий

Взрыв прогремел в пятницу в городе Кропивницкий (до переименования – Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:17

2024-02-16T16:17

2024-02-16T16:17

специальная военная операция на украине

кировоградская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923071_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_5a4f9ecf7ff371c0abda4cfce5ba5ed0.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в городе Кропивницкий (до переименования – Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство "РБК-Украина". "В Кропивницком прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. С 15.56 (мск) в Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240216/diversanty-1927756115.html

кировоградская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кировоградская область, украина, вооруженные силы украины