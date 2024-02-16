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Российские ВС за неделю нанесли 30 групповых ударов по украинским объектам
Российские ВС за неделю нанесли 30 групповых ударов по украинским объектам - РИА Новости, 16.02.2024
Российские ВС за неделю нанесли 30 групповых ударов по украинским объектам
Вооруженные силы РФ нанесли за неделю 30 ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:07
2024-02-16T15:07
2024-02-16T15:31
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли за неделю 30 ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В период с 11 по 16 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 30 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и боеприпасов", - сказали в ведомстве.Там добавили, что также были "поражены заводы, производившие горюче-смазочные материалы для техники ВСУ, склады военно-технического имущества, а также пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов".
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РИА Новости
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские ВС за неделю нанесли 30 групповых ударов по украинским объектам
Российские ВС за неделю нанесли 30 групповых ударов по объектам ВПК на Украине
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли за неделю 30 ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"В период с 11 по 16 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 30 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и боеприпасов", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что также были "поражены заводы, производившие горюче-смазочные материалы для техники ВСУ
, склады военно-технического имущества, а также пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов".
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