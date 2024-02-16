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В Крыму обвинили Украину в распродаже артефактов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 16.02.2024
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06:24 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927708707.html
В Крыму обвинили Украину в распродаже артефактов Киево-Печерской лавры
В Крыму обвинили Украину в распродаже артефактов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 16.02.2024
В Крыму обвинили Украину в распродаже артефактов Киево-Печерской лавры
Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил украинские власти в распродаже артефактов Киево-Печерской лавры. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T06:24
2024-02-16T06:24
украина
россия
владимир константинов
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил украинские власти в распродаже артефактов Киево-Печерской лавры. "Сейчас активным образом идет распродажа артефактов Киево-Печерской лавры. И раньше это было, но сейчас проводится открытый грабеж православия. Все, что собиралось тысячелетиями, будет безжалостно разграблено и растащено на наших глазах", - сказал Константинов РИА Новости. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240209/monakh-1926505479.html
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украина, россия, владимир константинов, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Украина, Россия, Владимир Константинов, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
В Крыму обвинили Украину в распродаже артефактов Киево-Печерской лавры

Константинов: Украина распродает артефакты Киево-Печерской лавры

© РИА Новости / Виктор ЛященкоВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Виктор Лященко
Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил украинские власти в распродаже артефактов Киево-Печерской лавры.
«
"Сейчас активным образом идет распродажа артефактов Киево-Печерской лавры. И раньше это было, но сейчас проводится открытый грабеж православия. Все, что собиралось тысячелетиями, будет безжалостно разграблено и растащено на наших глазах", - сказал Константинов РИА Новости.
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Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
 
УкраинаРоссияВладимир КонстантиновСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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