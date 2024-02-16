https://ria.ru/20240216/ugroza-1927816869.html
Мир по-прежнему сталкивается с ядерной угрозой, заявил генсек ООН
Мир по-прежнему сталкивается с ядерной угрозой, заявил генсек ООН - РИА Новости, 16.02.2024
Мир по-прежнему сталкивается с ядерной угрозой, заявил генсек ООН
Мир по-прежнему сталкивается с ядерной угрозой, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:04
2024-02-16T16:04
2024-02-16T16:04
в мире
антониу гутерреш
оон
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ООН, 16 фев – РИА Новости. Мир по-прежнему сталкивается с ядерной угрозой, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. "Наш мир сталкивается с экзистенциальными проблемами, но мировое сообщество более фрагментировано и расколото, чем когда-либо за последние 75 лет. Даже эпоха холодной войны была в некотором смысле менее опасной. Угроза ядерной войны была реальной. Вот почему Соединенные Штаты и Советский Союз договорились о сокращении вооружений, контроле над ними и других механизмах предотвращения взаимно гарантированного уничтожения", - сказал Гутерреш. "Сегодня в нашем многополярном мире мы по-прежнему сталкиваемся с ядерной опасностью", - добавил он. По его мнению, мир имеет дело еще с двумя угрозами: климатическим кризисом и бесконтрольным искусственным интеллектом. Как полагает генсек, человечество пока не смогло предпринять эффективные шаги для реагирования на эти угрозы.
https://ria.ru/20240214/ugroza-1927457478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антониу гутерреш, оон
В мире, Антониу Гутерреш, ООН
Мир по-прежнему сталкивается с ядерной угрозой, заявил генсек ООН
Гутерреш: сегодняшний многополярный мир все еще сталкивается с ядерной угрозой
ООН, 16 фев – РИА Новости. Мир по-прежнему сталкивается с ядерной угрозой, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Наш мир сталкивается с экзистенциальными проблемами, но мировое сообщество более фрагментировано и расколото, чем когда-либо за последние 75 лет. Даже эпоха холодной войны была в некотором смысле менее опасной. Угроза ядерной войны была реальной. Вот почему Соединенные Штаты и Советский Союз договорились о сокращении вооружений, контроле над ними и других механизмах предотвращения взаимно гарантированного уничтожения", - сказал Гутерреш.
"Сегодня в нашем многополярном мире мы по-прежнему сталкиваемся с ядерной опасностью", - добавил он.
По его мнению, мир имеет дело еще с двумя угрозами: климатическим кризисом и бесконтрольным искусственным интеллектом. Как полагает генсек, человечество пока не смогло предпринять эффективные шаги для реагирования на эти угрозы.
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