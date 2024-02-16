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Мир по-прежнему сталкивается с ядерной угрозой, заявил генсек ООН - РИА Новости, 16.02.2024
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16:04 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/ugroza-1927816869.html
Мир по-прежнему сталкивается с ядерной угрозой, заявил генсек ООН
Мир по-прежнему сталкивается с ядерной угрозой, заявил генсек ООН - РИА Новости, 16.02.2024
Мир по-прежнему сталкивается с ядерной угрозой, заявил генсек ООН
Мир по-прежнему сталкивается с ядерной угрозой, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:04
2024-02-16T16:04
в мире
антониу гутерреш
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ООН, 16 фев – РИА Новости. Мир по-прежнему сталкивается с ядерной угрозой, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. "Наш мир сталкивается с экзистенциальными проблемами, но мировое сообщество более фрагментировано и расколото, чем когда-либо за последние 75 лет. Даже эпоха холодной войны была в некотором смысле менее опасной. Угроза ядерной войны была реальной. Вот почему Соединенные Штаты и Советский Союз договорились о сокращении вооружений, контроле над ними и других механизмах предотвращения взаимно гарантированного уничтожения", - сказал Гутерреш. "Сегодня в нашем многополярном мире мы по-прежнему сталкиваемся с ядерной опасностью", - добавил он. По его мнению, мир имеет дело еще с двумя угрозами: климатическим кризисом и бесконтрольным искусственным интеллектом. Как полагает генсек, человечество пока не смогло предпринять эффективные шаги для реагирования на эти угрозы.
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в мире, антониу гутерреш, оон
В мире, Антониу Гутерреш, ООН
Мир по-прежнему сталкивается с ядерной угрозой, заявил генсек ООН

Гутерреш: сегодняшний многополярный мир все еще сталкивается с ядерной угрозой

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 16 фев – РИА Новости. Мир по-прежнему сталкивается с ядерной угрозой, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Наш мир сталкивается с экзистенциальными проблемами, но мировое сообщество более фрагментировано и расколото, чем когда-либо за последние 75 лет. Даже эпоха холодной войны была в некотором смысле менее опасной. Угроза ядерной войны была реальной. Вот почему Соединенные Штаты и Советский Союз договорились о сокращении вооружений, контроле над ними и других механизмах предотвращения взаимно гарантированного уничтожения", - сказал Гутерреш.
"Сегодня в нашем многополярном мире мы по-прежнему сталкиваемся с ядерной опасностью", - добавил он.
По его мнению, мир имеет дело еще с двумя угрозами: климатическим кризисом и бесконтрольным искусственным интеллектом. Как полагает генсек, человечество пока не смогло предпринять эффективные шаги для реагирования на эти угрозы.
Конгрессмен-республиканец от Огайо Майк Тернер - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
СМИ: конгрессменам рассказали о планах России по ядерному оружию в космосе
14 февраля, 23:42
 
В миреАнтониу ГутеррешООН
 
 
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