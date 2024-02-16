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"Не остановят". Датчанин, живущий в Киеве, назвал главную угрозу для ВСУ

"Не остановят". Датчанин, живущий в Киеве, назвал главную угрозу для ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024

"Не остановят". Датчанин, живущий в Киеве, назвал главную угрозу для ВСУ

Без мобилизации на Украине ВСУ не остановят ВС России, заявил проживающий в Киеве датский журналист Штефан Вейхерт в интервью чешского издания Seznam zprávy. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:34

2024-02-16T12:34

2024-02-16T12:48

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Без мобилизации на Украине ВСУ не остановят ВС России, заявил проживающий в Киеве датский журналист Штефан Вейхерт в интервью чешского издания Seznam zprávy."Украине требуется увеличить свою армию. Уже по той причине, что Россия делает то же самое. А если сохранить на поле боя то же число солдат, что и прежде, то русских, вероятно, будет уже не остановить", — предупредил Вейхерт.Журналист отметил, что в самой стране нет дефицита боеспособных мужчин: украинцы не желают служить в ВСУ из-за разных причин, будь то страх, отсутствие веры в победу и недоверие к самим военным.Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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