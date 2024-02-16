https://ria.ru/20240216/turtsiya-1927721675.html

В турецком DenizBank назвали причину запроса ВНЖ у клиентов-россиян

В турецком DenizBank назвали причину запроса ВНЖ у клиентов-россиян - РИА Новости, 16.02.2024

В турецком DenizBank назвали причину запроса ВНЖ у клиентов-россиян

Запрос турецким Denizbank вида на жительство (ВНЖ) у россиян связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США, заявил РИА Новости по телефону... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:20

2024-02-16T09:20

2024-02-16T11:08

анкара (провинция)

санкции в отношении россии

сша

турция

россия

экономика

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АНКАРА, 16 фев — РИА Новости. Запрос турецким Denizbank вида на жительство (ВНЖ) у россиян связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США, заявил РИА Новости по телефону представитель банка в Анкаре."Это внутренние процедуры, когда отделения банка обновляют свою базу данных и запрашивают клиентов об изменениях или просят предоставить необходимые документы", — сообщил собеседник агентства.На уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости, связан ли процесс с санкционным давлением США на турецкие банки из-за российских клиентов, представитель банка отметил, что "тут нет никакой связи".Проверки вида на жительство (ВНЖ) у российских граждан-клиентов турецкого банка Denizbank не несут массового характера, ряду клиентов письма от банка так и не пришли, сообщил корреспондент РИА Новости.В беседе с агентством четверо клиентов-россиян подтвердили, что с ними не связывались представители банка — ни через электронную почту, ни через мессенджеры. Эти клиенты в июне 2023 года были среди тех, с чьих счетов банк без объяснения причин снимал различные суммы и блокировал счета в валюте.Denizbank начал запрашивать у клиентов-россиян документы, подтверждающие вид на жительство в Турции, сообщало РБК со ссылкой на письмо из банка. О таком запросе со стороны финансовой организации изданию рассказали и два посредника, которые помогают гражданам России открывать карты в местных банках.С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Анкару из-за санкций. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с республикой. Анкара на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, но считает ситуацию некатастрофичной, а соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента республики. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупредили несколько частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Москвой, при этом Вашингтон в таких контактах доходит до угрожающего тона.По официальным данным Анкары, к январю 2024 года Турцию за год покинули более 54 тысяч россиян, обладавших видом на жительство, при этом в целом число иностранцев, легально проживающих в республике с ВНЖ, сократилось за год на четверть миллиона человек. Еще в начале 2023 года россияне возглавляли список иностранцев с ВНЖ, по итогам года они на втором месте после граждан Туркмении. За год число россиян с видом на жительство упало на 34 процентов, до чуть более 100 тысяч.

https://ria.ru/20230328/turtsiya-1861155748.html

https://ria.ru/20240201/banki-1924719926.html

https://ria.ru/20230321/mir-1858682326.html

анкара (провинция)

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анкара (провинция), санкции в отношении россии, сша, турция, россия, экономика