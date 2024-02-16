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Забайкальскому краю выделили 90 млн рублей на развитие туризма
Забайкальскому краю выделили 90 млн рублей на развитие туризма - РИА Новости, 16.02.2024
Забайкальскому краю выделили 90 млн рублей на развитие туризма
Министр экономики Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова заявила, что региону выделили 90 миллионов рублей на развитие туризма, эта сфера остается... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:56
2024-02-16T11:56
2024-02-16T11:56
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министр экономики Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова заявила, что региону выделили 90 миллионов рублей на развитие туризма, эта сфера остается приоритетной для поддержки, сообщает пресс-служба регионального правительства. Заявление прозвучало 15 февраля в забайкальском поселке Атамановка, где прошла встреча представителей власти с бизнесменами Читинского района. Там обсудили такие темы, как господдержка бизнеса, правила и особенности маркировки продукции, а также другие вопросы. Во встрече также участвовали руководитель забайкальского центра "Мой бизнес" Аюша Дондоков и руководитель регионального центра инжиниринга Олег Калачев. Бадмажапова отметила, что на данный момент приоритетными остаются такие сферы, как туризм. На его развитие Забайкальскому краю выделено уже 90 миллионов рублей. "Конечно же, всем хотелось узнать, как и чем государство может помочь бизнесу. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" ежегодно выделяются средства на поддержку молодых и социальных предпринимателей. За период с 2021 года нашим бизнесменам предоставлено 158 грантов на 76 миллионов рублей",- сказала Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что предприниматели задали интересующие их вопросы, в том числе по маркировке товаров. Были и проблемы, которые требуют вмешательства других ведомств и служб. Такие обращения были переданы в профильные организации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
забайкальский край, читинский район, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Забайкальский край, Читинский район, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министр экономики Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова заявила, что региону выделили 90 миллионов рублей на развитие туризма, эта сфера остается приоритетной для поддержки, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Заявление прозвучало 15 февраля в забайкальском поселке Атамановка, где прошла встреча представителей власти с бизнесменами Читинского района
. Там обсудили такие темы, как господдержка бизнеса, правила и особенности маркировки продукции, а также другие вопросы.
Во встрече также участвовали руководитель забайкальского центра "Мой бизнес" Аюша Дондоков и руководитель регионального центра инжиниринга Олег Калачев.
Бадмажапова отметила, что на данный момент приоритетными остаются такие сферы, как туризм. На его развитие Забайкальскому краю выделено уже 90 миллионов рублей.
«
"Конечно же, всем хотелось узнать, как и чем государство может помочь бизнесу. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" ежегодно выделяются средства на поддержку молодых и социальных предпринимателей. За период с 2021 года нашим бизнесменам предоставлено 158 грантов на 76 миллионов рублей",- сказала Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что предприниматели задали интересующие их вопросы, в том числе по маркировке товаров. Были и проблемы, которые требуют вмешательства других ведомств и служб. Такие обращения были переданы в профильные организации.
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