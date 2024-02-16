Рейтинг@Mail.ru
Центробанк сохранил прогноз инфляции на год - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 16.02.2024 (обновлено: 13:40 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/tsentrobank-1927782699.html
Центробанк сохранил прогноз инфляции на год
Центробанк сохранил прогноз инфляции на год - РИА Новости, 16.02.2024
Центробанк сохранил прогноз инфляции на год
Банк России сохранил прогноз инфляции в России на 2024 год на уровне 4-4,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:39
2024-02-16T13:40
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557185_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9db0e9156e0c96945d7b970a9b16caf2.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз инфляции в России на 2024 год на уровне 4-4,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.На 2025 и 2026 годы прогноз инфляции также сохранен на уровне в 4%.В 2023 году инфляция в России составила 7,42%.
https://ria.ru/20240212/putin-1926842272.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557185_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_111416213631d106f79f741633f85d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк сохранил прогноз инфляции на год

Центробанк сохранил прогноз инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5 процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз инфляции в России на 2024 год на уровне 4-4,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
На 2025 и 2026 годы прогноз инфляции также сохранен на уровне в 4%.
В 2023 году инфляция в России составила 7,42%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции
12 февраля, 13:56
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала