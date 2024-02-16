https://ria.ru/20240216/tsentrobank-1927782699.html
Центробанк сохранил прогноз инфляции на год
Центробанк сохранил прогноз инфляции на год - РИА Новости, 16.02.2024
Центробанк сохранил прогноз инфляции на год
Банк России сохранил прогноз инфляции в России на 2024 год на уровне 4-4,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:39
2024-02-16T13:39
2024-02-16T13:40
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз инфляции в России на 2024 год на уровне 4-4,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.На 2025 и 2026 годы прогноз инфляции также сохранен на уровне в 4%.В 2023 году инфляция в России составила 7,42%.
https://ria.ru/20240212/putin-1926842272.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк сохранил прогноз инфляции на год
Центробанк сохранил прогноз инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5 процентов
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз инфляции в России на 2024 год на уровне 4-4,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
На 2025 и 2026 годы прогноз инфляции также сохранен на уровне в 4%.
В 2023 году инфляция в России составила 7,42%.
Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции