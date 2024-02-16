https://ria.ru/20240216/tsentrobank-1927782699.html

Центробанк сохранил прогноз инфляции на год

Центробанк сохранил прогноз инфляции на год - РИА Новости, 16.02.2024

Центробанк сохранил прогноз инфляции на год

Банк России сохранил прогноз инфляции в России на 2024 год на уровне 4-4,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T13:39

2024-02-16T13:39

2024-02-16T13:40

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз инфляции в России на 2024 год на уровне 4-4,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.На 2025 и 2026 годы прогноз инфляции также сохранен на уровне в 4%.В 2023 году инфляция в России составила 7,42%.

https://ria.ru/20240212/putin-1926842272.html

россия

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)