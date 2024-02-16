https://ria.ru/20240216/trikolor-1927623759.html
"Триколор" сохранил клиентскую базу на фоне атак на вещание
"Триколор" сохранил клиентскую базу на фоне атак на вещание - РИА Новости, 16.02.2024
"Триколор" сохранил клиентскую базу на фоне атак на вещание
Несмотря на продолжительные атаки на спутниковое вещание в 2023 году, компании "Триколор" удалось сохранить клиентскую базу - к концу года она составила 12,314... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:00
2024-02-16T10:00
2024-02-16T10:00
россия
технологии
наука
электроника
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Несмотря на продолжительные атаки на спутниковое вещание в 2023 году, компании "Триколор" удалось сохранить клиентскую базу - к концу года она составила 12,314 миллиона домохозяйств; также компания запустила линейку собственной электроники, сообщает оператор.Закономерным шагом в развитии компании стал выпуск продукции под собственным брендом. За 18-летнюю историю оператор "Триколор" накопил большую экспертизу в области телесмотрения, поэтому первыми в сегменте потребительской электроники стали продукты для просмотра: телевизоры, проекторы, саундбары.Телевизоры под брендом "Триколор" вышли в четырех вариантах диагоналей: 32, 43, 50 и 55 дюймов. Все телевизоры, за исключением 32-дюймовой версии, имеют разрешение Ultra HD (Ультра ЭйчДи). Самая младшая модель поддерживает формат HD (ЭйчДи).Покупая телевизор под брендом "Триколор", клиент не только получает современный девайс от надежного российского бренда, но и год базовой подписки на онлайн-кинотеатр оператора*, куда входят более 200+ телеканалов, 55 000+ фильмов и сериалов, сервис "Управляй эфиром" с функциями паузы и перемотки, архив передач до семи дней, а также расширенный доступ через другие устройства.Купить свою продукцию "Триколор" предлагает в обновленном интернет-магазине.Также на фоне киберугроз "Триколор" реализовал масштабный проект по защите вещания — "Триколор Ultra" (Триколор Ультра). Благодаря ему абонентам стало доступно увеличенное количество телеканалов — суммарно более 300. Общее количество контента в онлайн-кинотеатре "Триколор Кино и ТВ" превысило 100 тысяч единиц. Дополнительно к такому наполнению в новых подписках "Максимум" и "Премиум" клиенты получили приоритетное обслуживание.Кроме того, "Триколор" для повышения безопасности перевел все сайты компании на российский домен RU. А в августе 2023 года правительство России включило онлайн-кинотеатр "Триколор Кино и ТВ" в перечень обязательных для предустановки приложений на Смарт ТВ.Еще одним итогом минувшего года "Триколор" назвал увеличение на 13% доли проникновения сервиса в клиентскую базу. Так, абоненты активно смотрели онлайн ТВ-шоу, фильмы и сериалы: за год суммарное время телесмотрения выросло на 40 %. Общая доля просмотров киносериальных телеканалов по итогам 2023 года составила рекордные 27,4%, говорится в сообщении. *Подробности о правилах акции, ее условиях, порядке проведения — на сайте организатора. Сроки проведения до 31.12.2024 г.Реклама, НАО "НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ", erid: 4CQwVszH9pWvoy24Yrx
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, наука, электроника
Россия, Технологии, Наука, электроника
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Несмотря на продолжительные атаки на спутниковое вещание в 2023 году, компании "Триколор" удалось сохранить клиентскую базу - к концу года она составила 12,314 миллиона домохозяйств; также компания запустила линейку собственной электроники, сообщает оператор.
Закономерным шагом в развитии компании стал выпуск продукции под собственным брендом. За 18-летнюю историю оператор "Триколор" накопил большую экспертизу в области телесмотрения, поэтому первыми в сегменте потребительской электроники стали продукты для просмотра: телевизоры, проекторы, саундбары.
Телевизоры под брендом "Триколор" вышли в четырех вариантах диагоналей: 32, 43, 50 и 55 дюймов. Все телевизоры, за исключением 32-дюймовой версии, имеют разрешение Ultra HD (Ультра ЭйчДи). Самая младшая модель поддерживает формат HD (ЭйчДи).
Покупая телевизор под брендом "Триколор", клиент не только получает современный девайс от надежного российского бренда, но и год базовой подписки на онлайн-кинотеатр оператора*, куда входят более 200+ телеканалов, 55 000+ фильмов и сериалов, сервис "Управляй эфиром" с функциями паузы и перемотки, архив передач до семи дней, а также расширенный доступ через другие устройства.
Купить свою продукцию "Триколор" предлагает в обновленном интернет-магазине.
Также на фоне киберугроз "Триколор" реализовал масштабный проект по защите вещания — "Триколор Ultra" (Триколор Ультра). Благодаря ему абонентам стало доступно увеличенное количество телеканалов — суммарно более 300. Общее количество контента в онлайн-кинотеатре "Триколор Кино и ТВ" превысило 100 тысяч единиц. Дополнительно к такому наполнению в новых подписках "Максимум" и "Премиум" клиенты получили приоритетное обслуживание.
Кроме того, "Триколор" для повышения безопасности перевел все сайты компании на российский домен RU. А в августе 2023 года правительство России включило онлайн-кинотеатр "Триколор Кино и ТВ" в перечень обязательных для предустановки приложений на Смарт ТВ.
Еще одним итогом минувшего года "Триколор" назвал увеличение на 13% доли проникновения сервиса в клиентскую базу. Так, абоненты активно смотрели онлайн ТВ-шоу, фильмы и сериалы: за год суммарное время телесмотрения выросло на 40 %. Общая доля просмотров киносериальных телеканалов по итогам 2023 года составила рекордные 27,4%, говорится в сообщении.
*Подробности о правилах акции, ее условиях, порядке проведения — на сайте
организатора. Сроки проведения до 31.12.2024 г.
Реклама, НАО "НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ", erid: 4CQwVszH9pWvoy24Yrx