https://ria.ru/20240216/trikolor-1927623759.html

"Триколор" сохранил клиентскую базу на фоне атак на вещание

"Триколор" сохранил клиентскую базу на фоне атак на вещание - РИА Новости, 16.02.2024

"Триколор" сохранил клиентскую базу на фоне атак на вещание

Несмотря на продолжительные атаки на спутниковое вещание в 2023 году, компании "Триколор" удалось сохранить клиентскую базу - к концу года она составила 12,314... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:00

2024-02-16T10:00

2024-02-16T10:00

россия

технологии

наука

электроника

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Несмотря на продолжительные атаки на спутниковое вещание в 2023 году, компании "Триколор" удалось сохранить клиентскую базу - к концу года она составила 12,314 миллиона домохозяйств; также компания запустила линейку собственной электроники, сообщает оператор.Закономерным шагом в развитии компании стал выпуск продукции под собственным брендом. За 18-летнюю историю оператор "Триколор" накопил большую экспертизу в области телесмотрения, поэтому первыми в сегменте потребительской электроники стали продукты для просмотра: телевизоры, проекторы, саундбары.Телевизоры под брендом "Триколор" вышли в четырех вариантах диагоналей: 32, 43, 50 и 55 дюймов. Все телевизоры, за исключением 32-дюймовой версии, имеют разрешение Ultra HD (Ультра ЭйчДи). Самая младшая модель поддерживает формат HD (ЭйчДи).Покупая телевизор под брендом "Триколор", клиент не только получает современный девайс от надежного российского бренда, но и год базовой подписки на онлайн-кинотеатр оператора*, куда входят более 200+ телеканалов, 55 000+ фильмов и сериалов, сервис "Управляй эфиром" с функциями паузы и перемотки, архив передач до семи дней, а также расширенный доступ через другие устройства.Купить свою продукцию "Триколор" предлагает в обновленном интернет-магазине.Также на фоне киберугроз "Триколор" реализовал масштабный проект по защите вещания — "Триколор Ultra" (Триколор Ультра). Благодаря ему абонентам стало доступно увеличенное количество телеканалов — суммарно более 300. Общее количество контента в онлайн-кинотеатре "Триколор Кино и ТВ" превысило 100 тысяч единиц. Дополнительно к такому наполнению в новых подписках "Максимум" и "Премиум" клиенты получили приоритетное обслуживание.Кроме того, "Триколор" для повышения безопасности перевел все сайты компании на российский домен RU. А в августе 2023 года правительство России включило онлайн-кинотеатр "Триколор Кино и ТВ" в перечень обязательных для предустановки приложений на Смарт ТВ.Еще одним итогом минувшего года "Триколор" назвал увеличение на 13% доли проникновения сервиса в клиентскую базу. Так, абоненты активно смотрели онлайн ТВ-шоу, фильмы и сериалы: за год суммарное время телесмотрения выросло на 40 %. Общая доля просмотров киносериальных телеканалов по итогам 2023 года составила рекордные 27,4%, говорится в сообщении. *Подробности о правилах акции, ее условиях, порядке проведения — на сайте организатора. Сроки проведения до 31.12.2024 г.Реклама, НАО "НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ", erid: 4CQwVszH9pWvoy24Yrx

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, технологии, наука, электроника