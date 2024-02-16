https://ria.ru/20240216/syrskiy-1927822006.html

Зеленский уже не контролирует. В США раскрыли шокирующий факт о Сырском

Зеленский уже не контролирует. В США раскрыли шокирующий факт о Сырском - РИА Новости, 16.02.2024

Зеленский уже не контролирует. В США раскрыли шокирующий факт о Сырском

Главком ВСУ Александр Сырский превратился в инструмент британской разведывательной службы MI6, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:22

2024-02-16T16:22

2024-02-16T16:22

политика

украина

александр сырский

валерий залужный

британская разведывательная служба mi6

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский превратился в инструмент британской разведывательной службы MI6, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Сырский <…> на самом деле инструмент MI6, в меньшей степени он сотрудничает с ЦРУ. (Президент Украины Владимир. — Прим. ред.) Зеленский теряет людей, которые лояльны к нему", — заявил он.По словам офицера, глава киевского режима отдает жестокие и сумасшедшие приказы, которые приводят к уничтожению большого количества военнослужащих на передовой, поэтому ему не хотят больше подчиняться.На прошлой неделе Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного и назначении на место главнокомандующего Александра Сырского, который до этого руководил сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый генерал заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты очень не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927797302.html

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политика, украина, александр сырский, валерий залужный, британская разведывательная служба mi6, вооруженные силы украины, министерство обороны сша