https://ria.ru/20240216/syrskiy-1927822006.html
Зеленский уже не контролирует. В США раскрыли шокирующий факт о Сырском
Зеленский уже не контролирует. В США раскрыли шокирующий факт о Сырском - РИА Новости, 16.02.2024
Зеленский уже не контролирует. В США раскрыли шокирующий факт о Сырском
Главком ВСУ Александр Сырский превратился в инструмент британской разведывательной службы MI6, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:22
2024-02-16T16:22
2024-02-16T16:22
политика
украина
александр сырский
валерий залужный
британская разведывательная служба mi6
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_0:0:2153:1211_1920x0_80_0_0_784d509f01aa5ad1a0feb63ac541d4da.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский превратился в инструмент британской разведывательной службы MI6, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Сырский <…> на самом деле инструмент MI6, в меньшей степени он сотрудничает с ЦРУ. (Президент Украины Владимир. — Прим. ред.) Зеленский теряет людей, которые лояльны к нему", — заявил он.По словам офицера, глава киевского режима отдает жестокие и сумасшедшие приказы, которые приводят к уничтожению большого количества военнослужащих на передовой, поэтому ему не хотят больше подчиняться.На прошлой неделе Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного и назначении на место главнокомандующего Александра Сырского, который до этого руководил сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый генерал заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты очень не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927797302.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_0:0:2029:1522_1920x0_80_0_0_41925117d76e3d45ad392d3a5d9f0762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, александр сырский, валерий залужный, британская разведывательная служба mi6, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Политика, Украина, Александр Сырский, Валерий Залужный, Британская разведывательная служба MI6, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Зеленский уже не контролирует. В США раскрыли шокирующий факт о Сырском
Полковник Макгрегор: главком ВСУ Сырский подчиняется MI6, а не Зеленскому