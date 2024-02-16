https://ria.ru/20240216/stavka-1927827665.html

Путин надеется, что высокая ключевая ставка будет временной мерой

Путин надеется, что высокая ключевая ставка будет временной мерой - РИА Новости, 16.02.2024

Путин надеется, что высокая ключевая ставка будет временной мерой

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что подъем ключевой ставки ЦБ является временной мерой по борьбе с инфляцией и российские власти в ближайшее время... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:41

2024-02-16T16:41

2024-02-16T17:11

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что подъем ключевой ставки ЦБ является временной мерой по борьбе с инфляцией и российские власти в ближайшее время добьются целевых показателей."В условиях подъема ключевой ставки Центрального банка, конечно, нам нужны специальные механизмы. Надеюсь, что это временная мера по борьбе с инфляцией и мы добьемся в ближайшее время ключевых показателей - тех, которые мы перед собой ставим, и правительство, и Центральный банк имею в виду", - сказал Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.Банк России на заседании 16 февраля оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых, но до этого непрерывно ее повышал начиная с июля 2023 года - в начале того месяца она составляла 7,5%.

https://ria.ru/20240212/kreditovanie-1926914122.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин