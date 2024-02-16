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Путин надеется, что высокая ключевая ставка будет временной мерой
Путин надеется, что высокая ключевая ставка будет временной мерой - РИА Новости, 16.02.2024
Путин надеется, что высокая ключевая ставка будет временной мерой
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что подъем ключевой ставки ЦБ является временной мерой по борьбе с инфляцией и российские власти в ближайшее время... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:41
2024-02-16T16:41
2024-02-16T17:11
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что подъем ключевой ставки ЦБ является временной мерой по борьбе с инфляцией и российские власти в ближайшее время добьются целевых показателей."В условиях подъема ключевой ставки Центрального банка, конечно, нам нужны специальные механизмы. Надеюсь, что это временная мера по борьбе с инфляцией и мы добьемся в ближайшее время ключевых показателей - тех, которые мы перед собой ставим, и правительство, и Центральный банк имею в виду", - сказал Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.Банк России на заседании 16 февраля оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых, но до этого непрерывно ее повышал начиная с июля 2023 года - в начале того месяца она составляла 7,5%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин
Путин надеется, что высокая ключевая ставка будет временной мерой
Путин надеется, что высокая ключевая ставка Центробанка будет временной мерой
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что подъем ключевой ставки ЦБ является временной мерой по борьбе с инфляцией и российские власти в ближайшее время добьются целевых показателей.
"В условиях подъема ключевой ставки Центрального банка, конечно, нам нужны специальные механизмы. Надеюсь, что это временная мера по борьбе с инфляцией и мы добьемся в ближайшее время ключевых показателей - тех, которые мы перед собой ставим, и правительство, и Центральный банк имею в виду", - сказал Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.
Банк России на заседании 16 февраля оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых, но до этого непрерывно ее повышал начиная с июля 2023 года - в начале того месяца она составляла 7,5%.
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