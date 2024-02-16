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ЦБ сегодня рассматривал два решения по ключевой ставке, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.02.2024
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15:28 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/stavka-1927807640.html
ЦБ сегодня рассматривал два решения по ключевой ставке, заявила Набиуллина
ЦБ сегодня рассматривал два решения по ключевой ставке, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.02.2024
ЦБ сегодня рассматривал два решения по ключевой ставке, заявила Набиуллина
Банк России сегодня рассматривал два варианта решения по ключевой ставке: сохранить и повысить, в итоге ставка осталась на уровне 16% годовых, сообщила глава... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:28
2024-02-16T15:28
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России сегодня рассматривал два варианта решения по ключевой ставке: сохранить и повысить, в итоге ставка осталась на уровне 16% годовых, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы рассматривали два варианта решения по ставке: сохранить ставку и повысить ставку... В итоге консенсус сложился вокруг решения по сохранению ставки", - заявил она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, это стало первой паузой с июня прошлого года.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ сегодня рассматривал два решения по ключевой ставке, заявила Набиуллина

Набиуллина: Центробанк сегодня решал, сохранить или повысить ключевую ставку

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России сегодня рассматривал два варианта решения по ключевой ставке: сохранить и повысить, в итоге ставка осталась на уровне 16% годовых, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы рассматривали два варианта решения по ставке: сохранить ставку и повысить ставку... В итоге консенсус сложился вокруг решения по сохранению ставки", - заявил она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, это стало первой паузой с июня прошлого года.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Набиуллина рассказала о влиянии повышения ключевой ставки на инфляцию
30 января, 10:26
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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