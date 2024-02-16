https://ria.ru/20240216/stavka-1927807640.html

ЦБ сегодня рассматривал два решения по ключевой ставке, заявила Набиуллина

ЦБ сегодня рассматривал два решения по ключевой ставке, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.02.2024

ЦБ сегодня рассматривал два решения по ключевой ставке, заявила Набиуллина

Банк России сегодня рассматривал два варианта решения по ключевой ставке: сохранить и повысить, в итоге ставка осталась на уровне 16% годовых, сообщила глава... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:28

2024-02-16T15:28

2024-02-16T15:28

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России сегодня рассматривал два варианта решения по ключевой ставке: сохранить и повысить, в итоге ставка осталась на уровне 16% годовых, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы рассматривали два варианта решения по ставке: сохранить ставку и повысить ставку... В итоге консенсус сложился вокруг решения по сохранению ставки", - заявил она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, это стало первой паузой с июня прошлого года.

https://ria.ru/20240130/stavka-1924290919.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)