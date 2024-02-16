https://ria.ru/20240216/stantsii-1927830990.html

В Москве построили 18 станций очистки атмосферных осадков в 2023 году

В Москве построили 18 станций очистки атмосферных осадков в 2023 году - РИА Новости, 16.02.2024

В Москве построили 18 станций очистки атмосферных осадков в 2023 году

Специалисты построили восемнадцать станций очистки атмосферных осадков для городской водосточной сети Москвы в 2023 году, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:51

2024-02-16T16:51

2024-02-16T16:51

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Специалисты построили восемнадцать станций очистки атмосферных осадков для городской водосточной сети Москвы в 2023 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Восемнадцать современных станций очистки атмосферных осадков построили для городской водосточной сети в 2023 году", - говорится в сообщении. Там отмечается, что теперь общее количество очистных сооружений поверхностного стока составляет 248.

https://ria.ru/20240216/krovelschiki-1927788036.html

москва

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, городское хозяйство москвы