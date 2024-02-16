https://ria.ru/20240216/stantsii-1927830990.html
В Москве построили 18 станций очистки атмосферных осадков в 2023 году
В Москве построили 18 станций очистки атмосферных осадков в 2023 году - РИА Новости, 16.02.2024
В Москве построили 18 станций очистки атмосферных осадков в 2023 году
Специалисты построили восемнадцать станций очистки атмосферных осадков для городской водосточной сети Москвы в 2023 году, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:51
2024-02-16T16:51
2024-02-16T16:51
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Специалисты построили восемнадцать станций очистки атмосферных осадков для городской водосточной сети Москвы в 2023 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Восемнадцать современных станций очистки атмосферных осадков построили для городской водосточной сети в 2023 году", - говорится в сообщении. Там отмечается, что теперь общее количество очистных сооружений поверхностного стока составляет 248.
https://ria.ru/20240216/krovelschiki-1927788036.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, городское хозяйство москвы
Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Специалисты построили восемнадцать станций очистки атмосферных осадков для городской водосточной сети Москвы в 2023 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Восемнадцать современных станций очистки атмосферных осадков построили для городской водосточной сети в 2023 году", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что теперь общее количество очистных сооружений поверхностного стока составляет 248.
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