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В Москве построили 18 станций очистки атмосферных осадков в 2023 году - РИА Новости, 16.02.2024
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16:51 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/stantsii-1927830990.html
В Москве построили 18 станций очистки атмосферных осадков в 2023 году
В Москве построили 18 станций очистки атмосферных осадков в 2023 году - РИА Новости, 16.02.2024
В Москве построили 18 станций очистки атмосферных осадков в 2023 году
Специалисты построили восемнадцать станций очистки атмосферных осадков для городской водосточной сети Москвы в 2023 году, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:51
2024-02-16T16:51
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Специалисты построили восемнадцать станций очистки атмосферных осадков для городской водосточной сети Москвы в 2023 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Восемнадцать современных станций очистки атмосферных осадков построили для городской водосточной сети в 2023 году", - говорится в сообщении. Там отмечается, что теперь общее количество очистных сооружений поверхностного стока составляет 248.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва, Городское хозяйство Москвы

В Москве построили 18 станций очистки атмосферных осадков в 2023 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВодосток в Москве
Водосток в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Водосток в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Специалисты построили восемнадцать станций очистки атмосферных осадков для городской водосточной сети Москвы в 2023 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Восемнадцать современных станций очистки атмосферных осадков построили для городской водосточной сети в 2023 году", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что теперь общее количество очистных сооружений поверхностного стока составляет 248.
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МоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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