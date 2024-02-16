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Сийярто посоветовал США не давить на Венгрию в вопросе приема Швеции в НАТО - РИА Новости, 16.02.2024
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20:04 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/siyyarto-1927876262.html
Сийярто посоветовал США не давить на Венгрию в вопросе приема Швеции в НАТО
Сийярто посоветовал США не давить на Венгрию в вопросе приема Швеции в НАТО - РИА Новости, 16.02.2024
Сийярто посоветовал США не давить на Венгрию в вопросе приема Швеции в НАТО
Американским сенаторам не стоит пытаться оказать давление на Будапешт в вопросе приема Швеции в НАТО, потому что Венгрия - суверенная страна, ее депутаты не... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T20:04
2024-02-16T20:04
в мире
венгрия
швеция
будапешт
виктор орбан
петер сийярто
нато
джейк салливан
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БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Американским сенаторам не стоит пытаться оказать давление на Будапешт в вопросе приема Швеции в НАТО, потому что Венгрия - суверенная страна, ее депутаты не принимают важных решений под влиянием иностранных делегаций, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В пятницу посольство США в Будапеште сообщило, что делегация из Конгресса США приедет в Будапешт в воскресенье, чтобы обсудить "стратегические вопросы" взаимодействия НАТО и Венгрии. &quot;Если они приезжают с целью рассказать нам, как стоит жить и какие решения стоит принять, то я не рекомендую этого делать, потому что это определенно было бы, как говорится, невыполненной миссией, так что это нецелесообразно&quot;, - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook*.Он подчеркнул, что на Венгрию "не стоит пытаться оказывать давление, потому что мы суверенная страна и считаем, что одна суверенная страна не должна оказывать давление на другую, особенно когда речь идет о союзниках". По его словам, венгерский парламент "не принимает решений на основе визитов разных делегаций конгресса, особенно по важным вопросам". Сийярто повторил, что Будапешт ожидает визита шведского премьер-министра. Глава венгерского МИД также отметил, что не знает, будут ли конгрессмены встречаться с членами венгерского правительства, и напомнил, что их партнерами являются депутаты венгерского парламента. При этом Сийярто приветствовал визит американской делегации в Будапешт, отметив, что конгрессмены смогут "своими глазами увидеть, что все, что они читают о Венгрии в либеральных американских СМИ, является наглой ложью", а также убедиться, что между двумя странами "большое экономическое сотрудничество". Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что терпение Америки небезгранично, и в Вашингтоне ждут от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия является суверенной страной, и ее не волнуют инструкции США по этому вопросу. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце января пригласил шведского коллегу Кристерссона в Венгрию для обсуждения приема Швеции в НАТО. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что визит Кристерссона в страну способствует "выстраиванию доверия" между венгерским парламентом и шведскими властями и приведет к ратификации заявки Швеции в НАТО. По его словам, будет правильнее, если шведский премьер посетит Венгрию до ратификации, хотя бы потому, что Турцию он также посещал. Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, венгрия, швеция, будапешт, виктор орбан, петер сийярто, нато, джейк салливан
В мире, Венгрия, Швеция, Будапешт, Виктор Орбан, Петер Сийярто, НАТО, Джейк Салливан
Сийярто посоветовал США не давить на Венгрию в вопросе приема Швеции в НАТО

Сийярто посоветовал США не давить на Венгрию в вопросе приема Швеции в НАТО

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Американским сенаторам не стоит пытаться оказать давление на Будапешт в вопросе приема Швеции в НАТО, потому что Венгрия - суверенная страна, ее депутаты не принимают важных решений под влиянием иностранных делегаций, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В пятницу посольство США в Будапеште сообщило, что делегация из Конгресса США приедет в Будапешт в воскресенье, чтобы обсудить "стратегические вопросы" взаимодействия НАТО и Венгрии.
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"Если они приезжают с целью рассказать нам, как стоит жить и какие решения стоит принять, то я не рекомендую этого делать, потому что это определенно было бы, как говорится, невыполненной миссией, так что это нецелесообразно", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook*.

Он подчеркнул, что на Венгрию "не стоит пытаться оказывать давление, потому что мы суверенная страна и считаем, что одна суверенная страна не должна оказывать давление на другую, особенно когда речь идет о союзниках".
По его словам, венгерский парламент "не принимает решений на основе визитов разных делегаций конгресса, особенно по важным вопросам". Сийярто повторил, что Будапешт ожидает визита шведского премьер-министра.
Глава венгерского МИД также отметил, что не знает, будут ли конгрессмены встречаться с членами венгерского правительства, и напомнил, что их партнерами являются депутаты венгерского парламента.
При этом Сийярто приветствовал визит американской делегации в Будапешт, отметив, что конгрессмены смогут "своими глазами увидеть, что все, что они читают о Венгрии в либеральных американских СМИ, является наглой ложью", а также убедиться, что между двумя странами "большое экономическое сотрудничество".
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что терпение Америки небезгранично, и в Вашингтоне ждут от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия является суверенной страной, и ее не волнуют инструкции США по этому вопросу.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце января пригласил шведского коллегу Кристерссона в Венгрию для обсуждения приема Швеции в НАТО. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что визит Кристерссона в страну способствует "выстраиванию доверия" между венгерским парламентом и шведскими властями и приведет к ратификации заявки Швеции в НАТО. По его словам, будет правильнее, если шведский премьер посетит Венгрию до ратификации, хотя бы потому, что Турцию он также посещал.
Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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