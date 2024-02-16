https://ria.ru/20240216/sevastopol-1927828747.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.02.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, она звучала почти полтора часа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:44
2024-02-16T16:44
2024-02-16T16:44
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она звучала почти полтора часа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в 15.04 мск. Как правила, она объявляется в случае выхода на ударные позиции вражеской авиации. "Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев. Сообщение опубликовано в 16.30 мск.
https://ria.ru/20240216/obstrel-1927732105.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, длившуюся около полутора часов