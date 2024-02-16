https://ria.ru/20240216/sevastopol-1927828747.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.02.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу, она звучала почти полтора часа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:44

2024-02-16T16:44

2024-02-16T16:44

севастополь

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она звучала почти полтора часа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в 15.04 мск. Как правила, она объявляется в случае выхода на ударные позиции вражеской авиации. "Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев. Сообщение опубликовано в 16.30 мск.

https://ria.ru/20240216/obstrel-1927732105.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

севастополь, михаил развожаев, безопасность