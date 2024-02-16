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Пискарев назвал смерть Навального поводом для нового пакета санкций ЕС
Пискарев назвал смерть Навального поводом для нового пакета санкций ЕС - РИА Новости, 16.02.2024
Пискарев назвал смерть Навального поводом для нового пакета санкций ЕС
Смерть Алексея Навального является лишним поводом для США и ЕС, чтобы объявить об очередном пакете санкций и вылить на Россию очередной поток лжи, заявил глава... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:16
2024-02-16T19:16
2024-02-16T19:16
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Смерть Алексея Навального является лишним поводом для США и ЕС, чтобы объявить об очередном пакете санкций и вылить на Россию очередной поток лжи, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. В пятницу региональное управление ФСИН сообщило, что Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки, медикам не удалось его спасти. "У ЕС и США появится лишний повод объявить об очередном пакете санкций и вылить на нас очередной поток лжи", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. Он заявил, что полностью поддерживает позицию спикера ГД Вячеслава Володина о том, что смерть Навального была выгодна Вашингтону и Брюсселю. "Вашингтон и Брюссель, всеми силами пытающиеся ослабить нашу страну, не допустить её победы, вмешивавшиеся в её внутренние дела, теперь, буквально через несколько минут после сообщения о смерти Навального, во всеуслышание заявляют, что знают ее причины. Хотя ещё не было ни судмедэкспертизы, ни расследования. Это выгодно прежде всего им", - написал Пискарев. Ранее Володин заявил, что смерть Навального выгодна Западу - от властей США и НАТО до канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и Владимира Зеленского, именно они приняли много провальных решений и цепляются за свои должности.
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927863544.html
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в мире, сша, брюссель, василий пискарев, россия, алексей навальный, вячеслав володин, евросоюз, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
В мире, США, Брюссель, Василий Пискарев, Россия, Алексей Навальный, Вячеслав Володин, Евросоюз, Госдума РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Пискарев назвал смерть Навального поводом для нового пакета санкций ЕС
Пискарев: смерть Навального — повод для США и ЕС объявить о новом пакете санкций