https://ria.ru/20240216/rozysk-1927703194.html

МВД объявило в розыск редактора издания DOXA* Марию Меньшикову

МВД объявило в розыск редактора издания DOXA* Марию Меньшикову - РИА Новости, 16.02.2024

МВД объявило в розыск редактора издания DOXA* Марию Меньшикову

МВД России объявило в розыск редактора издания DOXA* (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Марию Меньшикову, следует из базы ведомства. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T04:12

2024-02-16T04:12

2024-02-16T04:12

россия

дмитрий песков

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. МВД России объявило в розыск редактора издания DOXA* (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Марию Меньшикову, следует из базы ведомства. "Меньшикова Мария Александровна, 17.3.1994. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в базе розыска МВД РФ. Уголовная статья, по которой она привлекается к ответственности и объявлена в розыск, не уточняется. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Меньшикова опубликовала в сообществе "Журнал DOXA"* во "ВКонтакте" запись, которая, по мнению правоохранителей, оправдывает терроризм. В отношении редактора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Проект DOXA* (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Позднее, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, DOXA* стала общественно-политическим изданием – "чисто студенческих вопросов мало". DOXA* занимает радикальную антироссийскую позицию в контексте СВО. У сотрудников издания уже были проблемы с законом в России. В апреле 2022 года московский суд приговорил четырех редакторов издания к исправительным работам за вовлечение подростков в несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Впоследствии они скрылись от органов юстиции и были объявлены в розыск.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента и признанное нежелательной организацией

https://ria.ru/20240212/organizatsii-1926924505.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, министерство внутренних дел рф (мвд россии)