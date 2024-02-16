https://ria.ru/20240216/rozysk-1927703194.html
МВД объявило в розыск редактора издания DOXA* Марию Меньшикову
МВД объявило в розыск редактора издания DOXA* Марию Меньшикову - РИА Новости, 16.02.2024
МВД объявило в розыск редактора издания DOXA* Марию Меньшикову
МВД России объявило в розыск редактора издания DOXA* (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Марию Меньшикову, следует из базы ведомства. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T04:12
2024-02-16T04:12
2024-02-16T04:12
россия
дмитрий песков
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. МВД России объявило в розыск редактора издания DOXA* (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Марию Меньшикову, следует из базы ведомства. "Меньшикова Мария Александровна, 17.3.1994. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в базе розыска МВД РФ. Уголовная статья, по которой она привлекается к ответственности и объявлена в розыск, не уточняется. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Меньшикова опубликовала в сообществе "Журнал DOXA"* во "ВКонтакте" запись, которая, по мнению правоохранителей, оправдывает терроризм. В отношении редактора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Проект DOXA* (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Позднее, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, DOXA* стала общественно-политическим изданием – "чисто студенческих вопросов мало". DOXA* занимает радикальную антироссийскую позицию в контексте СВО. У сотрудников издания уже были проблемы с законом в России. В апреле 2022 года московский суд приговорил четырех редакторов издания к исправительным работам за вовлечение подростков в несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Впоследствии они скрылись от органов юстиции и были объявлены в розыск.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента и признанное нежелательной организацией
https://ria.ru/20240212/organizatsii-1926924505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Дмитрий Песков, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД объявило в розыск редактора издания DOXA* Марию Меньшикову
МВД России объявило в розыск редактора издания DOXA Марию Меньшикову
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. МВД России объявило в розыск редактора издания DOXA* (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Марию Меньшикову, следует из базы ведомства.
«
"Меньшикова Мария Александровна, 17.3.1994. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в базе розыска МВД РФ.
Уголовная статья, по которой она привлекается к ответственности и объявлена в розыск, не уточняется.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Меньшикова опубликовала в сообществе "Журнал DOXA"* во "ВКонтакте" запись, которая, по мнению правоохранителей, оправдывает терроризм. В отношении редактора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.
Проект DOXA* (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Позднее, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, DOXA* стала общественно-политическим изданием – "чисто студенческих вопросов мало". DOXA* занимает радикальную антироссийскую позицию в контексте СВО.
У сотрудников издания уже были проблемы с законом в России. В апреле 2022 года московский суд приговорил четырех редакторов издания к исправительным работам за вовлечение подростков в несогласованные акции в поддержку Алексея Навального
. Впоследствии они скрылись от органов юстиции и были объявлены в розыск.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента и признанное нежелательной организацией
Нежелательным зарубежным организациям будут отказывать в денежных операциях