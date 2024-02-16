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На Камчатке разрабатывают робота для детей с аутизмом - РИА Новости, 16.02.2024
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03:48 16.02.2024
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На Камчатке разрабатывают робота для детей с аутизмом
На Камчатке разрабатывают робота для детей с аутизмом - РИА Новости, 16.02.2024
На Камчатке разрабатывают робота для детей с аутизмом
Студенты Камчатского государственного университета имени Беринга в рамках импортозамещения приступили к разработке антропоморфного робота для занятий с детьми,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T03:48
2024-02-16T03:48
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камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев - РИА Новости. Студенты Камчатского государственного университета имени Беринга в рамках импортозамещения приступили к разработке антропоморфного робота для занятий с детьми, страдающими расстройствами аутического характера, сообщила пресс-служба университета. "Основная функция робота – проведение специализированных занятий. Робот выступает мостом между психологом или врачом и ребенком. Он будет отображать действия, шевелить руками, воспроизводить голос и проецировать эмоции. Нам известно, что существуют зарубежные аналоги. Но их цена доходит до одного миллиона рублей. Наша разработка будет стоить около 325 тысяч рублей. На отечественном рынке таких предложений в настоящее время нет", - цитирует пресс-служба студента КамГУ Дмитрия Раевского. По его словам, робот помогает наладить коммуникацию между ребенком и врачом, лучше концентрироваться на задачах, что благоприятно сказывается на результативности занятий. "Сейчас у нас готов каркас робота и ведется работа над программным обеспечением, уже можем отображать некоторые эмоции. Планируем, что робот будет готов к осени", - рассказал Раевский. Планируется, что психологи и врачи смогут самостоятельно прописывать для робота занятия, подстраивая их индивидуально под каждого ребенка, однако этот функционал станет доступен позднее.
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общество, технологии, камчатка
Общество, Технологии, Камчатка
На Камчатке разрабатывают робота для детей с аутизмом

На Камчатке в рамках импортозамещения разрабатывают робота для детей с аутизмом

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев - РИА Новости. Студенты Камчатского государственного университета имени Беринга в рамках импортозамещения приступили к разработке антропоморфного робота для занятий с детьми, страдающими расстройствами аутического характера, сообщила пресс-служба университета.
«
"Основная функция робота – проведение специализированных занятий. Робот выступает мостом между психологом или врачом и ребенком. Он будет отображать действия, шевелить руками, воспроизводить голос и проецировать эмоции. Нам известно, что существуют зарубежные аналоги. Но их цена доходит до одного миллиона рублей. Наша разработка будет стоить около 325 тысяч рублей. На отечественном рынке таких предложений в настоящее время нет", - цитирует пресс-служба студента КамГУ Дмитрия Раевского.
По его словам, робот помогает наладить коммуникацию между ребенком и врачом, лучше концентрироваться на задачах, что благоприятно сказывается на результативности занятий.
"Сейчас у нас готов каркас робота и ведется работа над программным обеспечением, уже можем отображать некоторые эмоции. Планируем, что робот будет готов к осени", - рассказал Раевский.
Планируется, что психологи и врачи смогут самостоятельно прописывать для робота занятия, подстраивая их индивидуально под каждого ребенка, однако этот функционал станет доступен позднее.
Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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ОбществоТехнологииКамчатка
 
 
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