https://ria.ru/20240216/robot-1927702378.html

На Камчатке разрабатывают робота для детей с аутизмом

На Камчатке разрабатывают робота для детей с аутизмом - РИА Новости, 16.02.2024

На Камчатке разрабатывают робота для детей с аутизмом

Студенты Камчатского государственного университета имени Беринга в рамках импортозамещения приступили к разработке антропоморфного робота для занятий с детьми,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T03:48

2024-02-16T03:48

2024-02-16T03:48

общество

технологии

камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев - РИА Новости. Студенты Камчатского государственного университета имени Беринга в рамках импортозамещения приступили к разработке антропоморфного робота для занятий с детьми, страдающими расстройствами аутического характера, сообщила пресс-служба университета. "Основная функция робота – проведение специализированных занятий. Робот выступает мостом между психологом или врачом и ребенком. Он будет отображать действия, шевелить руками, воспроизводить голос и проецировать эмоции. Нам известно, что существуют зарубежные аналоги. Но их цена доходит до одного миллиона рублей. Наша разработка будет стоить около 325 тысяч рублей. На отечественном рынке таких предложений в настоящее время нет", - цитирует пресс-служба студента КамГУ Дмитрия Раевского. По его словам, робот помогает наладить коммуникацию между ребенком и врачом, лучше концентрироваться на задачах, что благоприятно сказывается на результативности занятий. "Сейчас у нас готов каркас робота и ведется работа над программным обеспечением, уже можем отображать некоторые эмоции. Планируем, что робот будет готов к осени", - рассказал Раевский. Планируется, что психологи и врачи смогут самостоятельно прописывать для робота занятия, подстраивая их индивидуально под каждого ребенка, однако этот функционал станет доступен позднее.

https://ria.ru/20231114/shkola-1909275930.html

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общество, технологии, камчатка