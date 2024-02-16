https://ria.ru/20240216/rimskiy-1927632753.html

"Обитель горя и зла". Какие тайны скрывает знаменитый римский замок

"Обитель горя и зла". Какие тайны скрывает знаменитый римский замок - РИА Новости, 16.02.2024

"Обитель горя и зла". Какие тайны скрывает знаменитый римский замок

Если бы стены умели говорить, то замок Святого Ангела рассказал бы о многом, чему был свидетелем. Впрочем, кое-что известно наверняка. О главных загадках стража РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T08:00

2024-02-16T08:00

2024-02-16T08:05

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Если бы стены умели говорить, то замок Святого Ангела рассказал бы о многом, чему был свидетелем. Впрочем, кое-что известно наверняка. О главных загадках стража Вечного города — в материале РИА Новости.Пустили по ветруВсе началось с грандиозного проекта римского императора Адриана: на склоне лет он решил увековечить себя и своих потомков в истории.И с этой целью в 135 году взялся за строительство усыпальницы. Возведенная на манер древних этрусских курганов, она получилась столь роскошной, что долгие годы поражала очевидцев и была самым высоким сооружением в городе.На квадратном основании — длина стороны достигала 85 метров — установили цилиндр (65 метров в диаметре). На нем — насыпной холм с живой зеленью. А на самой вершине — внушительная скульптура: император в образе бога Гелиоса на колеснице, запряженной четверкой лошадей.Как писал византийский историк VII века Иоанн Антиохийский, кони были настолько огромны, что сквозь отверстия в их глазах мог пролезть взрослый мужчина. Весь мавзолей сверху донизу был облицован ослепительно-белым мрамором.Гробницей, однако, пользовались лишь без малого сто лет. В последующие годы она стояла заброшенной. И только в конце III века император Аврелиан, дабы защитить город от варваров, возвел по периметру стены.Так мавзолей превратился в бастион, который успешно отражал атаки врагов. Сохранилась даже легенда: в решающие минуты, когда боеприпасы были на исходе, жители сбрасывали на неприятеля массивные античные статуи — украшение могильника.Впрочем, задуманное Адрианом не сбылось. В 410-м Рим захватили и разграбили вестготы. Мародерства не избежал и мавзолей: оттуда вынесли все драгоценности, а прах цезарей развеяли по ветру.Под сенью ангелаВскоре пришла новая напасть. В Европе свирепствовала чума, не щадившая никого, даже самого папу Пелагия II. Его преемник Григорий I, названный впоследствии Великим, решил бороться с эпидемией духовным оружием.Он повелел обойти Рим крестным ходом. У моста перед адриановой усыпальницей процессия вдруг остановилась. С неба послышались голоса, певшие "Алиллуйя". И тогда понтифик увидел над мавзолеем фигуру архангела Михаила — тот вложил в ножны свой огненный меч. Это означало, что Бог простил римлян.Действительно, чума вскоре отступила. Здание назвали замком Святого Ангела, на крыше поставили каменную статую небесного воина, и постепенно под его защиту из Латеранского дворца перебрались римские папы. Правда, они очень быстро приспособили Сент-Анджело не только под свои покои, но и под тюрьму.Особенно любила пользоваться подземными казематами Марозия — дочь тускулумского консула Теофилакта. Представительница знатного патрицианского рода навсегда вписала свое имя в историю Ватикана. Святой престол до сих пор со стыдом вспоминает о первых 60 годах X столетия, названных историками периодом порнократии.Тогда Марозия, по сути, управляла всей церковной политикой: возвела на престол Петра сначала своих любовников, Сергия III и Иоанна X, а затем сына Иоанна XI и внука Иоанна XII. Все "промежуточные" понтифики были по тем или иным причинам неугодны злодейке. А потому правили в среднем пару лет и заканчивали дни в замке Святого Ангела.По иронии судьбы там же нашлась "келья" и для самой Марозии. Уставшие от бесконечных интриг и разгула разврата римляне восстали против нее. Уже немолодая интриганка оказалась там же, где погибли все ее конкуренты. И вскоре умерла — при странных обстоятельствах.Власть и искусствоНередко в казематах оказывались и люди куда более достойные. Так, в разные годы в Сент-Анджело содержались великие ученые Джордано Бруно, Галилео Галилей, создатель московского Успенского собора Аристотель Фиораванти и скульптор Бенвенуто Челлини.История последнего — самая интересная. Всю первую треть XV столетия бушевали бесконечные итальянские войны: страну попеременно пытались захватить Испания, Франция и Священная Римская империя.В 1527-м в Вечный город вторгся император Карл V. Среди защитников был и Бенвенуто Челлини. Оборону прорвали, а папа Климент VII укрылся в замке Святого Ангела, что фактически означало поражение.Спустя десять лет скульптор уехал работать во Францию, а по возвращении открыл коммерчески успешную ювелирную мастерскую. Тогда же Челлини обвинили в краже дорогих украшений из сокровищницы понтифика — вероятно, не обошлось без "доброжелателей". Но факт остается фактом: теперь уже не Климент VII, а горе-ювелир вынужден был коротать дни в казематах на Тибре.Однако Бенвенуто сумел сбежать. Как — неизвестно до сих пор. Более того, на сегодняшний день это единственный случай успешного побега из папской тюрьмы. Выбраться оттуда не удалось даже легендарному Алессандро Калиостро, который в конце XVIII века тоже недолго погостил в Сент-Анджело.Любил искусство и знаменитый "аптекарь сатаны" — папа Александр VI. Конечно, его страсть не доходила до заключения в темницу великих мастеров Возрождения.Борджиа предпочитал разделять: верхние этажи отвел под собственные апартаменты, где царили роскошь и богатство, а в подвалах "вершил правосудие". Не исключено, что эти стены — безмолвные свидетели — могли бы многое рассказать о правлении испанского папы.Как ни странно, Александр VI, несмотря на порочную репутацию, оказал искусствоведам большую услугу. После его смерти ни один наместник апостола Петра не захотел жить в покоях, где происходили кровосмешения и убийства.А потому двери резиденции Борджиа отворили лишь во второй половине XIX века. Тогда-то миру и открылась одна из загадок замка Святого Ангела — неизвестные ранее шедевры живописи и скульптуры.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

рим, франция, европа, аналитика - религия и мировоззрение