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Россия будет расширять индустриальные альянсы, заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2024
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16:48 16.02.2024 (обновлено: 17:40 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/putin-1927830171.html
Россия будет расширять индустриальные альянсы, заявил Путин
Россия будет расширять индустриальные альянсы, заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2024
Россия будет расширять индустриальные альянсы, заявил Путин
Россия будет расширять промышленное сотрудничество с другими странами, сообщил Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:48
2024-02-16T17:40
россия
владимир путин
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — РИА Новости. Россия будет расширять промышленное сотрудничество с другими странами, сообщил Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности."Мы намерены расширять международные индустриальные технологические альянсы, выстраивать кооперационные цепочки с теми коллегами из ЕврАзЭС, из стран БРИКС — да и вообще откуда угодно в мире — с другими государствами и объединениями, которые готовы к совместной работе", — сказал президент.Он подчеркнул, что такие альянсы необходимы, так как невозможно и не нужно выпускать все необходимое на собственных площадках.Власти продолжат расширять и донастраивать механизмы поддержки промышленности."Вместе с бизнесом, научным сообществом, нашими предприятиями, трудовыми коллективами будем решать конкретные задачи по укреплению технологического суверенитета страны, расширению внутреннего производства, выпуска промышленной продукции", — сказал Путин.В то же время в критически важных отраслях Россия должна иметь свои "технологические ключи", важно сконцентрировать здесь научный потенциал и кадровые ресурсы, подчеркнул президент.Он констатировал, что в целом российская промышленность стабильно работает и уверенно развивается, несмотря на внешнее давление налажены новые каналы поставок сырья и компонентов, выстроены связи с надежными заинтересованными партнерами.
https://ria.ru/20240216/putin-1927828653.html
https://ria.ru/20240216/putin-1927835119.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Россия будет расширять индустриальные альянсы, заявил Путин

Путин: Россия будет расширять альянсы с дружественными партнерами

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — РИА Новости. Россия будет расширять промышленное сотрудничество с другими странами, сообщил Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.
"Мы намерены расширять международные индустриальные технологические альянсы, выстраивать кооперационные цепочки с теми коллегами из ЕврАзЭС, из стран БРИКС — да и вообще откуда угодно в мире — с другими государствами и объединениями, которые готовы к совместной работе", — сказал президент.
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Он подчеркнул, что такие альянсы необходимы, так как невозможно и не нужно выпускать все необходимое на собственных площадках.
Власти продолжат расширять и донастраивать механизмы поддержки промышленности.
"Вместе с бизнесом, научным сообществом, нашими предприятиями, трудовыми коллективами будем решать конкретные задачи по укреплению технологического суверенитета страны, расширению внутреннего производства, выпуска промышленной продукции", — сказал Путин.
В то же время в критически важных отраслях Россия должна иметь свои "технологические ключи", важно сконцентрировать здесь научный потенциал и кадровые ресурсы, подчеркнул президент.
Он констатировал, что в целом российская промышленность стабильно работает и уверенно развивается, несмотря на внешнее давление налажены новые каналы поставок сырья и компонентов, выстроены связи с надежными заинтересованными партнерами.
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