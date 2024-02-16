https://ria.ru/20240216/putin-1927830171.html

Россия будет расширять индустриальные альянсы, заявил Путин

Россия будет расширять индустриальные альянсы, заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2024

Россия будет расширять индустриальные альянсы, заявил Путин

Россия будет расширять промышленное сотрудничество с другими странами, сообщил Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:48

2024-02-16T16:48

2024-02-16T17:40

россия

владимир путин

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — РИА Новости. Россия будет расширять промышленное сотрудничество с другими странами, сообщил Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности."Мы намерены расширять международные индустриальные технологические альянсы, выстраивать кооперационные цепочки с теми коллегами из ЕврАзЭС, из стран БРИКС — да и вообще откуда угодно в мире — с другими государствами и объединениями, которые готовы к совместной работе", — сказал президент.Он подчеркнул, что такие альянсы необходимы, так как невозможно и не нужно выпускать все необходимое на собственных площадках.Власти продолжат расширять и донастраивать механизмы поддержки промышленности."Вместе с бизнесом, научным сообществом, нашими предприятиями, трудовыми коллективами будем решать конкретные задачи по укреплению технологического суверенитета страны, расширению внутреннего производства, выпуска промышленной продукции", — сказал Путин.В то же время в критически важных отраслях Россия должна иметь свои "технологические ключи", важно сконцентрировать здесь научный потенциал и кадровые ресурсы, подчеркнул президент.Он констатировал, что в целом российская промышленность стабильно работает и уверенно развивается, несмотря на внешнее давление налажены новые каналы поставок сырья и компонентов, выстроены связи с надежными заинтересованными партнерами.

https://ria.ru/20240216/putin-1927828653.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин