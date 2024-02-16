https://ria.ru/20240216/putin-1927821751.html

Власти будут тиражировать программу развития малых городов, завил Путин

Власти будут тиражировать программу развития малых городов, завил Путин - РИА Новости, 16.02.2024

Власти будут тиражировать программу развития малых городов, завил Путин

Российские власти будут тиражировать программу развития малых и средних городов, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими и студентами на... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:22

2024-02-16T16:22

2024-02-16T16:22

россия

владимир путин

челябинск

миасс

политика

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Российские власти будут тиражировать программу развития малых и средних городов, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими и студентами на предприятии "Конар" в Челябинске. В ходе мероприятия Путина спросили о том, может ли государство выделить дополнительную поддержку на развитие малых промышленных городов. "У нас есть программа развития малых и средних городов, я уже вскользь упоминал об этом. Мы будем эту программу тиражировать - это сто процентов", - сказал Путин. Он подчеркнул, что в такую программу, к примеру, должен попасть Миасс в Челябинской области с населением около 160 тысяч человек. Также Путин заявил, что нужно предпринимать усилия для дальнейшего развития Нижнего Тагила.

https://ria.ru/20240216/putin-1927821417.html

россия

челябинск

миасс

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россия, владимир путин, челябинск, миасс, политика