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Власти будут тиражировать программу развития малых городов, завил Путин - РИА Новости, 16.02.2024
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16:22 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/putin-1927821751.html
Власти будут тиражировать программу развития малых городов, завил Путин
Власти будут тиражировать программу развития малых городов, завил Путин - РИА Новости, 16.02.2024
Власти будут тиражировать программу развития малых городов, завил Путин
Российские власти будут тиражировать программу развития малых и средних городов, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими и студентами на... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:22
2024-02-16T16:22
россия
владимир путин
челябинск
миасс
политика
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Российские власти будут тиражировать программу развития малых и средних городов, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими и студентами на предприятии "Конар" в Челябинске. В ходе мероприятия Путина спросили о том, может ли государство выделить дополнительную поддержку на развитие малых промышленных городов. "У нас есть программа развития малых и средних городов, я уже вскользь упоминал об этом. Мы будем эту программу тиражировать - это сто процентов", - сказал Путин. Он подчеркнул, что в такую программу, к примеру, должен попасть Миасс в Челябинской области с населением около 160 тысяч человек. Также Путин заявил, что нужно предпринимать усилия для дальнейшего развития Нижнего Тагила.
https://ria.ru/20240216/putin-1927821417.html
россия
челябинск
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россия, владимир путин, челябинск, миасс, политика
Россия, Владимир Путин, Челябинск, Миасс, Политика
Власти будут тиражировать программу развития малых городов, завил Путин

Путин: власти будут тиражировать программу развития малых и средних городов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает Челябинский кузнечно-прессовый завод
Президент РФ Владимир Путин посещает Челябинский кузнечно-прессовый завод - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / POOL
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Российские власти будут тиражировать программу развития малых и средних городов, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими и студентами на предприятии "Конар" в Челябинске.
В ходе мероприятия Путина спросили о том, может ли государство выделить дополнительную поддержку на развитие малых промышленных городов.
«
"У нас есть программа развития малых и средних городов, я уже вскользь упоминал об этом. Мы будем эту программу тиражировать - это сто процентов", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что в такую программу, к примеру, должен попасть Миасс в Челябинской области с населением около 160 тысяч человек. Также Путин заявил, что нужно предпринимать усилия для дальнейшего развития Нижнего Тагила.
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РоссияВладимир ПутинЧелябинскМиассПолитика
 
 
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