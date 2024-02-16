https://ria.ru/20240216/putin-1927821417.html
Путин обещал подумать, как привлекать аспирантов к работе производств
Путин обещал подумать, как привлекать аспирантов к работе производств - РИА Новости, 16.02.2024
Путин обещал подумать, как привлекать аспирантов к работе производств
Президент России Владимир Путин пообещал подумать над тем, как привлекать аспирантов к работе производств, так как прикладная наука рассчитана на применение в... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:21
2024-02-16T16:21
2024-02-16T16:36
россия
челябинская область
владимир путин
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал подумать над тем, как привлекать аспирантов к работе производств, так как прикладная наука рассчитана на применение в производстве. Один из участников встречи президента со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области предложил главе государства рассмотреть возможность создания "научно-промышленных объединений", которые могли бы развивать "потенциал будущего". "Да, мы, по-моему, и пытаемся все это сделать, мы говорили о передовых инженерных школах, в принципе там все это происходит, эту практику будем расширять, а вот как совместить это с аспирантурой, не знаю, надо подумать, но аспирантура - это прежде всего то, что рассчитано на привлечение людей, склонных к исследовательской работе, склонных к исследовательской деятельности, склонных к научной деятельности, можно, наверное, совмещать это и с производством, тем более что, как правило, если мы имеем дело с прикладной наукой, то она рассчитана на применение в производстве, это надо рассмотреть, посчитать", - сказал Путин. Глава государства отметил, что возможно также внесение коррективов в будущую деятельность аспирантов, связь с производством должна быть обеспечена.
https://ria.ru/20240216/putin-1927818495.html
https://ria.ru/20240216/profpodgotovka-1927806378.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, челябинская область, владимир путин, общество, навигатор абитуриента
Россия, Челябинская область, Владимир Путин, Общество, Навигатор абитуриента
Путин обещал подумать, как привлекать аспирантов к работе производств
Путин призвал обеспечить связь аспирантов с производством
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал подумать над тем, как привлекать аспирантов к работе производств, так как прикладная наука рассчитана на применение в производстве.
Один из участников встречи президента со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области
предложил главе государства рассмотреть возможность создания "научно-промышленных объединений", которые могли бы развивать "потенциал будущего".
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"Да, мы, по-моему, и пытаемся все это сделать, мы говорили о передовых инженерных школах, в принципе там все это происходит, эту практику будем расширять, а вот как совместить это с аспирантурой, не знаю, надо подумать, но аспирантура - это прежде всего то, что рассчитано на привлечение людей, склонных к исследовательской работе, склонных к исследовательской деятельности, склонных к научной деятельности, можно, наверное, совмещать это и с производством, тем более что, как правило, если мы имеем дело с прикладной наукой, то она рассчитана на применение в производстве, это надо рассмотреть, посчитать", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что возможно также внесение коррективов в будущую деятельность аспирантов, связь с производством должна быть обеспечена.
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