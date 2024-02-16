https://ria.ru/20240216/putin-1927818495.html

Путин поставил задачу актуализировать положение дел на рынке труда

Путин поставил задачу актуализировать положение дел на рынке труда - РИА Новости, 16.02.2024

Путин поставил задачу актуализировать положение дел на рынке труда

Россия ставит задачу актуализировать положение дел на рынке труда на ближайшие три-пять лет, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами и... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:10

2024-02-16T16:10

2024-02-16T17:15

общество

россия

челябинская область

владимир путин

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — РИА Новости. Россия ставит задачу актуализировать положение дел на рынке труда на ближайшие три-пять лет, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области."Мы ставим перед собой задачу актуализировать постоянно рынок труда на ближайшие три-пять лет. Это постоянно меняется. Вот сейчас только говорили о робототехнике, на слуху у всех искусственный интеллект, сфера больших данных, генетика и масса других направлений", — сказал он.Как добавил президент, чтобы помочь своему ребенку выбрать будущую профессию, нужно ориентироваться на специальные методики. Он отметил, что они позволяют выявить таланты у детей, а также их склонности к определенным видам деятельности. Благодаря этому можно потом помочь ребенку сориентироваться "в этом бесконечном пространстве и бесконечном потоке информации"."И эти методики, они и за рубежом развиваются достаточно энергично, и у нас в стране все более и более становятся популярными. Вот это известная уже в стране площадка "Сириус", где работают с одаренными детьми со всей страны", — добавил Путин.Глава государства подчеркнул, что "Сириус" целенаправленно проводит отдельную работу по выявлению когнитивных способностей детей.

https://ria.ru/20240216/putin-1927809186.html

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россия

челябинская область

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Дарья Буймова

общество, россия, челябинская область, владимир путин