https://ria.ru/20240216/putin-1927818495.html
Путин поставил задачу актуализировать положение дел на рынке труда
Путин поставил задачу актуализировать положение дел на рынке труда - РИА Новости, 16.02.2024
Путин поставил задачу актуализировать положение дел на рынке труда
Россия ставит задачу актуализировать положение дел на рынке труда на ближайшие три-пять лет, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами и... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:10
2024-02-16T16:10
2024-02-16T17:15
общество
россия
челябинская область
владимир путин
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — РИА Новости. Россия ставит задачу актуализировать положение дел на рынке труда на ближайшие три-пять лет, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области."Мы ставим перед собой задачу актуализировать постоянно рынок труда на ближайшие три-пять лет. Это постоянно меняется. Вот сейчас только говорили о робототехнике, на слуху у всех искусственный интеллект, сфера больших данных, генетика и масса других направлений", — сказал он.Как добавил президент, чтобы помочь своему ребенку выбрать будущую профессию, нужно ориентироваться на специальные методики. Он отметил, что они позволяют выявить таланты у детей, а также их склонности к определенным видам деятельности. Благодаря этому можно потом помочь ребенку сориентироваться "в этом бесконечном пространстве и бесконечном потоке информации"."И эти методики, они и за рубежом развиваются достаточно энергично, и у нас в стране все более и более становятся популярными. Вот это известная уже в стране площадка "Сириус", где работают с одаренными детьми со всей страны", — добавил Путин.Глава государства подчеркнул, что "Сириус" целенаправленно проводит отдельную работу по выявлению когнитивных способностей детей.
https://ria.ru/20240216/putin-1927809186.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, челябинская область, владимир путин
Общество, Россия, Челябинская область, Владимир Путин
Путин поставил задачу актуализировать положение дел на рынке труда
Путин поручил актуализировать положение дел на рынке труда на три-пять лет
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — РИА Новости. Россия ставит задачу актуализировать положение дел на рынке труда на ближайшие три-пять лет, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области.
«
"Мы ставим перед собой задачу актуализировать постоянно рынок труда на ближайшие три-пять лет. Это постоянно меняется. Вот сейчас только говорили о робототехнике, на слуху у всех искусственный интеллект, сфера больших данных, генетика и масса других направлений", — сказал он.
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Как добавил президент, чтобы помочь своему ребенку выбрать будущую профессию, нужно ориентироваться на специальные методики.
Он отметил, что они позволяют выявить таланты у детей, а также их склонности к определенным видам деятельности. Благодаря этому можно потом помочь ребенку сориентироваться "в этом бесконечном пространстве и бесконечном потоке информации".
«
"И эти методики, они и за рубежом развиваются достаточно энергично, и у нас в стране все более и более становятся популярными. Вот это известная уже в стране площадка "Сириус", где работают с одаренными детьми со всей страны", — добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что "Сириус" целенаправленно проводит отдельную работу по выявлению когнитивных способностей детей.
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