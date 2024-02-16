https://ria.ru/20240216/putin-1927815838.html
В России повысят президентскую и правительственную стипендии
В России повысят президентскую и правительственную стипендии - РИА Новости, 16.02.2024
В России повысят президентскую и правительственную стипендии
Президентская и правительственная стипендии для студентов будут скоро существенно повышены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:01
2024-02-16T16:01
2024-02-16T16:17
россия
общество
челябинская область
владимир путин
навигатор абитуриента
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президентская и правительственная стипендии для студентов будут скоро существенно повышены, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас еще и правительственную стипендию, президентскую существенно повысим", - сказал Путин в ходе общения со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области.
https://ria.ru/20240125/stipendiya-1923480559.html
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россия, общество, челябинская область, владимир путин, навигатор абитуриента
Россия, Общество, Челябинская область, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
В России повысят президентскую и правительственную стипендии
Путин: в России повысят президентскую и правительственную стипендии