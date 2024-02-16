https://ria.ru/20240216/putin-1927815838.html

В России повысят президентскую и правительственную стипендии

В России повысят президентскую и правительственную стипендии - РИА Новости, 16.02.2024

В России повысят президентскую и правительственную стипендии

Президентская и правительственная стипендии для студентов будут скоро существенно повышены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:01

2024-02-16T16:01

2024-02-16T16:17

россия

общество

челябинская область

владимир путин

навигатор абитуриента

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927799073_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_71fa277b0a67bb9e638a456b00fd8cd5.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президентская и правительственная стипендии для студентов будут скоро существенно повышены, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас еще и правительственную стипендию, президентскую существенно повысим", - сказал Путин в ходе общения со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области.

https://ria.ru/20240125/stipendiya-1923480559.html

россия

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, челябинская область, владимир путин, навигатор абитуриента