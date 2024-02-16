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Рабочая поездка Путина в Челябинскую область - РИА Новости, 16.02.2024
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14:49 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/putin-1927796105.html
Рабочая поездка Путина в Челябинскую область
Рабочая поездка Путина в Челябинскую область - РИА Новости, 16.02.2024
Рабочая поездка Путина в Челябинскую область
Президент России Владимир Путин совершает рабочую поездку в Челябинскую область. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:49
2024-02-16T14:49
владимир путин
челябинская область
россия
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Президент России Владимир Путин совершает рабочую поездку в Челябинскую область.
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Рабочая поездка Путина в Челябинскую область
Рабочая поездка Путина в Челябинскую область
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владимир путин, челябинская область, россия, видео
Владимир Путин, Челябинская область, Россия
Рабочая поездка Путина в Челябинскую область
Президент России Владимир Путин совершает рабочую поездку в Челябинскую область.
2024-02-16T14:49
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Рабочая поездка Путина в Челябинскую область

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Президент России Владимир Путин совершает рабочую поездку в Челябинскую область.
 
Владимир ПутинЧелябинская областьРоссия
 
 
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