https://ria.ru/20240216/putin-1927796105.html
Рабочая поездка Путина в Челябинскую область
Рабочая поездка Путина в Челябинскую область - РИА Новости, 16.02.2024
Рабочая поездка Путина в Челябинскую область
Президент России Владимир Путин совершает рабочую поездку в Челябинскую область. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:49
2024-02-16T14:49
2024-02-16T14:49
владимир путин
челябинская область
россия
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Президент России Владимир Путин совершает рабочую поездку в Челябинскую область.
челябинская область
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рабочая поездка Путина в Челябинскую область
Рабочая поездка Путина в Челябинскую область
2024-02-16T14:49
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PT79M57S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, челябинская область, россия, видео
Владимир Путин, Челябинская область, Россия
Рабочая поездка Путина в Челябинскую область
Президент России Владимир Путин совершает рабочую поездку в Челябинскую область.
2024-02-16T14:49
true
PT79M57S
Президент России Владимир Путин совершает рабочую поездку в Челябинскую область.