https://ria.ru/20240216/putin-1927741516.html

Более 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Более 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 16.02.2024

Более 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,4% россиян, 76,9% в целом одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:59

2024-02-16T10:59

2024-02-16T10:59

общество

россия

владимир путин

вциом

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,4% россиян, 76,9% в целом одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,4% респондентов, 16,8% выразили свое недоверие. Большинство (76,9%) опрошенных в целом одобряют деятельность Путина, 14,4% респондентов не одобряют его деятельность. Всероссийский опрос "ВЦИОМ -Спутник" был проведен с 5 по 11 февраля 2024 года среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.

https://ria.ru/20240216/putin-1927733544.html

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общество, россия, владимир путин, вциом