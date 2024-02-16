https://ria.ru/20240216/putin-1927741516.html
Более 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Более 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 16.02.2024
Более 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,4% россиян, 76,9% в целом одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:59
2024-02-16T10:59
2024-02-16T10:59
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,4% россиян, 76,9% в целом одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,4% респондентов, 16,8% выразили свое недоверие. Большинство (76,9%) опрошенных в целом одобряют деятельность Путина, 14,4% респондентов не одобряют его деятельность. Всероссийский опрос "ВЦИОМ -Спутник" был проведен с 5 по 11 февраля 2024 года среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.
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общество, россия, владимир путин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
Более 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: 79,4 процента россиян доверяют Путину
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,4% россиян, 76,9% в целом одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ
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Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,4% респондентов, 16,8% выразили свое недоверие.
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
Большинство (76,9%) опрошенных в целом одобряют деятельность Путина, 14,4% респондентов не одобряют его деятельность.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ -Спутник" был проведен с 5 по 11 февраля 2024 года среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.