https://ria.ru/20240216/promyshlennost-1927825437.html

Российская промышленность развивается, несмотря на давление, заявил Путин

Российская промышленность развивается, несмотря на давление, заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2024

Российская промышленность развивается, несмотря на давление, заявил Путин

Российская промышленность уверенно развивается, несмотря на внешнее давление, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:35

2024-02-16T16:35

2024-02-16T17:00

экономика

технологии

россия

владимир путин

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Российская промышленность уверенно развивается, несмотря на внешнее давление, заявил президент РФ Владимир Путин."Российская промышленность работает стабильно и уверенно развивается. Несмотря на внешнее давление налажены новые каналы поставок сырья и компонентов, выстроены связи с надежными заинтересованными партнерами", - заявил Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.Он отметил, что российские компании успешно заменяют импортную продукцию и организуют производства там, где были западные бренды. "Многие отечественные компании успешно заменили импортную продукцию, освоили собственную линейку комплектующих, машин, оборудования, привлекли кадры, ресурсы, технологии и организовали производства, направленные на те сегменты рынка, где еще недавно доминировали западные бренды. При чем речь идет как о потребительских товарах широкого спроса, например, мебель, одежда, обувь, бытовая химия, парфюмерия, косметика, но не только. Речь идет также и о высокотехнологичной продукции, такой как фармацевтика, машиностроение, включая электрическое оборудование, авиационную и автомобильную технику, современные поезда", - сказал президент.По его словам, так в прошлом году "Камаз" запустил новый магистральный тягач К5, начинается серийный выпуск отечественного скоростного пассажирского электропоезда "Финист".

https://ria.ru/20231228/finist-1918592772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, владимир путин