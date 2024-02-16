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Российская промышленность развивается, несмотря на давление, заявил Путин
Российская промышленность развивается, несмотря на давление, заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2024
Российская промышленность развивается, несмотря на давление, заявил Путин
Российская промышленность уверенно развивается, несмотря на внешнее давление, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:35
2024-02-16T16:35
2024-02-16T17:00
экономика
технологии
россия
владимир путин
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Российская промышленность уверенно развивается, несмотря на внешнее давление, заявил президент РФ Владимир Путин."Российская промышленность работает стабильно и уверенно развивается. Несмотря на внешнее давление налажены новые каналы поставок сырья и компонентов, выстроены связи с надежными заинтересованными партнерами", - заявил Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.Он отметил, что российские компании успешно заменяют импортную продукцию и организуют производства там, где были западные бренды. "Многие отечественные компании успешно заменили импортную продукцию, освоили собственную линейку комплектующих, машин, оборудования, привлекли кадры, ресурсы, технологии и организовали производства, направленные на те сегменты рынка, где еще недавно доминировали западные бренды. При чем речь идет как о потребительских товарах широкого спроса, например, мебель, одежда, обувь, бытовая химия, парфюмерия, косметика, но не только. Речь идет также и о высокотехнологичной продукции, такой как фармацевтика, машиностроение, включая электрическое оборудование, авиационную и автомобильную технику, современные поезда", - сказал президент.По его словам, так в прошлом году "Камаз" запустил новый магистральный тягач К5, начинается серийный выпуск отечественного скоростного пассажирского электропоезда "Финист".
https://ria.ru/20231228/finist-1918592772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Российская промышленность развивается, несмотря на давление, заявил Путин
Путин: отечественные компании успешно замещают импорт, несмотря на давление
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Российская промышленность уверенно развивается, несмотря на внешнее давление, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российская промышленность работает стабильно и уверенно развивается. Несмотря на внешнее давление налажены новые каналы поставок сырья и компонентов, выстроены связи с надежными заинтересованными партнерами", - заявил Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.
Он отметил, что российские компании успешно заменяют импортную продукцию и организуют производства там, где были западные бренды. "Многие отечественные компании успешно заменили импортную продукцию, освоили собственную линейку комплектующих, машин, оборудования, привлекли кадры, ресурсы, технологии и организовали производства, направленные на те сегменты рынка, где еще недавно доминировали западные бренды. При чем речь идет как о потребительских товарах широкого спроса, например, мебель, одежда, обувь, бытовая химия, парфюмерия, косметика, но не только. Речь идет также и о высокотехнологичной продукции, такой как фармацевтика, машиностроение, включая электрическое оборудование, авиационную и автомобильную технику, современные поезда", - сказал президент.
По его словам, так в прошлом году "Камаз" запустил новый магистральный тягач К5, начинается серийный выпуск отечественного скоростного пассажирского электропоезда "Финист".
РЖД запускают первый полностью импортозамещенный поезд "Финист"