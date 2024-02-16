https://ria.ru/20240216/proizvodstvo-1927877665.html
Путин предложить закрыть часть вредного производства в Челябинске
Путин предложить закрыть часть вредного производства в Челябинске - РИА Новости, 16.02.2024
Путин предложить закрыть часть вредного производства в Челябинске
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером предложил закрыть часть вредного производства Челябинского... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T20:12
2024-02-16T20:12
2024-02-16T20:59
челябинск
челябинский электрометаллургический комбинат
экономика
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алексей текслер
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером предложил закрыть часть вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) для улучшения экологической обстановке в городе.В ходе встречи Текслер рассказал главе государства о том, что это крупное металлургическое производство, но работы по снижению выбросов не велись, и прокуратура предъявляет собственникам завода претензии по выполнению их обязательств."Я знаю эту проблему. Нужно это предприятие, вредное производство, точнее, здесь, в центре города, закрыть, вынести его за пределы города", - сказал на это Путин.Он также заявил, что вопросы сохранения рабочих мест после переноса Челябинского электрометаллургического комбината и встраивания работы на новом технологическом уровне надо проработать вместе с правительством РФ. Путин также посоветовал привлечь к этому инвесторов.Текслер попросил, чтобы это были местные инвесторы, президент согласился с этим. "Полностью поддерживаю", - сказал Путин.Губернатор также попросил Путина передать городу социальные объекты с баланса предприятия - бассейн и историческое здание торгового центра, которые предполагается использовать для нужд горожан."Думаю, что всё имущество должно поступить в собственность государства, а часть этих объектов – вредное производство, как мы договорились сейчас, должно быть вынесено за черту города, а социальные объекты, конечно, так и сделаем: передадим в собственность субъекта Федерации", - согласился президент.Текслер назвал это важным решением для всех челябинцев и на вопрос президента, смогут ли власти найти местных инвесторов, которые могли бы принять участие в этой общей работе, ответил положительно.
https://ria.ru/20240216/vstrecha-1927873075.html
https://ria.ru/20240216/putin-1927835119.html
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Путин предложил вынести вредное производство ЧЭМК за пределы города
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ЗАКРЫТЬ ЧАСТЬ ВРЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛЯБИНСКОГО ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В ГОРОДЕ
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челябинск, челябинский электрометаллургический комбинат, экономика, россия, владимир путин, алексей текслер, челябинская область
Челябинск, Челябинский электрометаллургический комбинат, Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Текслер, Челябинская область
Путин предложить закрыть часть вредного производства в Челябинске
Путин предложить закрыть часть вредного производства в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером предложил закрыть часть вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) для улучшения экологической обстановке в городе.
В ходе встречи Текслер рассказал главе государства о том, что это крупное металлургическое производство, но работы по снижению выбросов не велись, и прокуратура предъявляет собственникам завода претензии по выполнению их обязательств.
Путин провел встречу с губернатором Челябинской области
«
"Я знаю эту проблему. Нужно это предприятие, вредное производство, точнее, здесь, в центре города, закрыть, вынести его за пределы города", - сказал на это Путин.
Он также заявил, что вопросы сохранения рабочих мест после переноса Челябинского электрометаллургического комбината
и встраивания работы на новом технологическом уровне надо проработать вместе с правительством РФ. Путин также посоветовал привлечь к этому инвесторов.
Текслер попросил, чтобы это были местные инвесторы, президент согласился с этим. "Полностью поддерживаю", - сказал Путин.
Губернатор также попросил Путина передать городу социальные объекты с баланса предприятия - бассейн и историческое здание торгового центра, которые предполагается использовать для нужд горожан.
«
"Думаю, что всё имущество должно поступить в собственность государства, а часть этих объектов – вредное производство, как мы договорились сейчас, должно быть вынесено за черту города, а социальные объекты, конечно, так и сделаем: передадим в собственность субъекта Федерации", - согласился президент.
Текслер назвал это важным решением для всех челябинцев и на вопрос президента, смогут ли власти найти местных инвесторов, которые могли бы принять участие в этой общей работе, ответил положительно.
Путин поблагодарил работников промышленности