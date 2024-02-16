https://ria.ru/20240216/proizvodstvo-1927877665.html

Путин предложить закрыть часть вредного производства в Челябинске

Путин предложить закрыть часть вредного производства в Челябинске - РИА Новости, 16.02.2024

Путин предложить закрыть часть вредного производства в Челябинске

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером предложил закрыть часть вредного производства Челябинского... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T20:12

2024-02-16T20:12

2024-02-16T20:59

челябинск

челябинский электрометаллургический комбинат

экономика

россия

владимир путин

алексей текслер

челябинская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927880986_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_734ab0263555bec2317f75a8f83c6317.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером предложил закрыть часть вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) для улучшения экологической обстановке в городе.В ходе встречи Текслер рассказал главе государства о том, что это крупное металлургическое производство, но работы по снижению выбросов не велись, и прокуратура предъявляет собственникам завода претензии по выполнению их обязательств."Я знаю эту проблему. Нужно это предприятие, вредное производство, точнее, здесь, в центре города, закрыть, вынести его за пределы города", - сказал на это Путин.Он также заявил, что вопросы сохранения рабочих мест после переноса Челябинского электрометаллургического комбината и встраивания работы на новом технологическом уровне надо проработать вместе с правительством РФ. Путин также посоветовал привлечь к этому инвесторов.Текслер попросил, чтобы это были местные инвесторы, президент согласился с этим. "Полностью поддерживаю", - сказал Путин.Губернатор также попросил Путина передать городу социальные объекты с баланса предприятия - бассейн и историческое здание торгового центра, которые предполагается использовать для нужд горожан."Думаю, что всё имущество должно поступить в собственность государства, а часть этих объектов – вредное производство, как мы договорились сейчас, должно быть вынесено за черту города, а социальные объекты, конечно, так и сделаем: передадим в собственность субъекта Федерации", - согласился президент.Текслер назвал это важным решением для всех челябинцев и на вопрос президента, смогут ли власти найти местных инвесторов, которые могли бы принять участие в этой общей работе, ответил положительно.

https://ria.ru/20240216/vstrecha-1927873075.html

https://ria.ru/20240216/putin-1927835119.html

челябинск

россия

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин предложил вынести вредное производство ЧЭМК за пределы города ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ЗАКРЫТЬ ЧАСТЬ ВРЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛЯБИНСКОГО ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В ГОРОДЕ 2024-02-16T20:12 true PT2M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

челябинск, челябинский электрометаллургический комбинат, экономика, россия, владимир путин, алексей текслер, челябинская область